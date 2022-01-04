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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

DHA

Manisa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı


Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Irak uyruklu şüpheliler F.A.B.B., A.A.J.A., J.S.M.A., A.M.M.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-01-04 19:49:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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