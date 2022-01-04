Manisa'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Irak uyruklu şüpheliler F.A.B.B., A.A.J.A., J.S.M.A., A.M.M.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-01-04 19:49:30



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