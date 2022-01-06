Otomobilin çarptığı bisikletli öldü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Şevket Bayrak (72), kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü F.G. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2022-01-06 23:12:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.