Selendi Belediyespor'dan muhteşem geri dönüş Manisa 1. Amatör Küme F Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor kendi evinde 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmayı başardı

Manisa 1. Amatör Küme F Grubunda mücadele eden Selendi Belediyespor evinde 20 geriye düştüğü maçta rakibi Alaşehir Yeşilyurt takımını 42 yenmeyi başararak muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

Manisa 1. Amatör Küme F Grubunda transfer yapmadan Selendili gençlerle lige başlayan Selendi Belediyespor evinde Alaşehir Yeşilyurt takımını konuk etti. Maçın 15. dakikasında 20 yenik duruma düşen ev sahibi takım, sahadan 42 galip ayrılarak aynı puanda olan rakibinin 3 puan önüne geçti.



Forması olmayınca çıkan oyuncunun formasını giydi

Bu sonuçla rakibiyle aynı puanda maça çıkan Selendi Belediyespor puanını 15 yaparak gruptaki ikinciliğini korudu. Alaşehir takımı 1 yedek oyuncuyla maça çıkarken değişiklik esnasında giren Abdil’in forması olmadığından dolayı çıkan oyuncunun formasını giydi. Maçın sonlarına doğru sahaya giren bir köpek zabıta memurunun yardımıyla sahadan çıkarıldı. Selendili futbolseverler maç boyunca ev sahibe takıma desteğini hiç kesmeden devam ederken maç sonunda Selendili futbolcular el ele tutuşarak taraftarlarına giderek teşekkür etti. Takımın sorumlusu Hasan Hüseyin Fidan, maç sonunda genç oyuncuları kutlarken Kulüp Başkanı Ahmet Ertuğrul soyunma odasına giderek oyuncuları tebrik etti.



Stat: Selendi Üç Eylül

Hakemler: Halil Çıkrıkçılar xx, Mehmet Kalkan xx, İ. Batuhan Darcın xx,

Selendi Belediyespor: Mehmet Ali xx, Emre xx, Mehmet xx, Süleyman xxx, Hüseyin xx, Mert xx, Tunahan xxx (Mehmet Ataş d. 85 ?), Berkay xx (Zafer dk 80 x), Çağdaş xxx, Ahmet Terzi xxx (Alperen dk. 85 x), Velican xx (Erdal dk. 60xx)

Alaşehir Yeşilyurt: Mehmet xxx, Aziz x, Hüseyin x, Recep x, Burak xx, Ali x, Yavuz x, Ahmet xx, Mustafa x, Akın x, Mehmet Günay x (Abdil dk. 70 ?)

Goller: Ahmet Terzi (dk. 20), Çağdaş (dk.35), Erdal (dk. 75), Mert (dk.90) (Selendi Belediyespor), Ahmet (dk.10), Burak (dk.15) (Alaşehir Yeşilyurt)

Kırmızı Kart: Recep (dk. 55) (Alaşehir Yeşilyurt)

Sarı Kartlar: Mert (Selendi Belediyespor) Hüseyin, Recep (Alaşehir Yeşilyurt)

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