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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Manisa’da toplandı

İHA

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Yönetim Kurulu, yılın ilk toplantısını Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in ev sahipliğinde, TDBB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında Manisa'da gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Manisa’da toplandı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB), Yönetim Kurulu, yılın ilk toplantısını Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in ev sahipliğinde, TDBB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında Manisa’da gerçekleştirdi.
Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrafi, tarihi, kültürel ortaklıkları bulunan yerlerdeki kent ve kent yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 30 ülkeden 1200’e yakın üyenin bir araya gelmesiyle kurulan Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 2022 yılının ilk yönetim kurulu toplantısını Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in ev sahipliğinde, TDBB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında Manisa’da gerçekleştirdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler şehri Manisa’da böylesi bir toplantıyı gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.
Başkan Çelik’in ardından konuşan, TDBB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Manisa’da olmaktan memnun olduklarını belirterek kente ve TDBB’ye verdikleri katkılardan dolayı Başkan Çelik’e teşekkür etti.
TDBB yönetimi basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Şehzadeler Belediyesinin ziyaret ederek Başkan Çelik’le bir araya geldi.
Burada konuşan Başkan Çelik, “Şehzadeler kenti Manisa’da tarihi bir gün yaşıyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliğini şehrimizde, ilçemizde misafir ediyoruz. Gönül coğrafyamız ile Anadolu arasında ciddi bir köprü vazifesi ifa eden Türk Dünyası Belediyeler Birliği, bir çok noktada yaptığı projelerle adından sıklıkla söz ettiriyor. Şehzadeler Belediye Başkanı olarak ben de 3 yıldan beri Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin yönetim kurulu üyesi olarak hizmet ediyorum. Bugün yönetim kurulu toplantımı Manisamızda gerçekleştirildi. Başkanımız Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay’e kentimize geldikleri için teşekkür ediyorum. Bugün Sakarya Büyükşehir Belediye başkanımız var, Azerbaycan’dan, Kırgızistan’dan BosnaHersek’ten başkanlarımız var. Anadolu’nun birçok yerinden marka şehirlerimizin marka başkanları var” dedi.
Özellikle yurtdışındaki belediyelerle kardeşlik bağı kurarak yerel yönetim bilgisinin paylaşılmasını hedeflediklerini belirten TDBB Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Manisa’da Şehzadeler şehrinde olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yönetim kurulu üyemiz Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’in misafiriyiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği 30 ülkeden 1180 belediyenin üye olduğu bir birlik. Merkezimiz de İstanbul’da. Yönetim kurulumuz da 10 ülkeden belediye başkanlarımızdan oluşuyor. Bugün de aramızda Kırgızistan, Azerbaycan ve BosnaHersek’ten belediye başkanlarımız da birlikte yönetim kurulu toplantımızı icra ettik. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak gönül coğrafyamızdaki belediyelerle kardeş ilişkilerin oluşturulması, kardeşlik çerçevesinde özellikle yurtdışındaki belediyelerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve Türkiye’nin bugüne kadar oluşturduğu yerel yönetim bilgisinin kardeş ülkelere aktarılması gibi önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bugünkü toplantımızda gerekli kararları da aldık. Şehzadeler’de incelemelerde bulunacağız. Belediye Başkanımızın bugüne kadar yaptığı çok önemli hizmetleri biliyoruz. İnşallah bu vesileyle yerinde görme fırsatı bulacağız. Ben katılanlara teşekkür ediyorum” dedi.

“8 yeni belediye katıldı”
Manisa’da gerçekleştirilen toplantıda 8 yeni belediyenin de kendilerine katıldığını aktaran Başkan Altay, “Yönetim kurulu toplantımızda 4’ü Türkiye’den 4’ü yurtdışından olmak üzere 8 belediyenin daha katılımına şahitlik ettik. Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin faaliyetleri duyuldukça üyelik talepleri oluyor. İsmimiz Türk Dünyası Belediyeler Birliği ama Balkanlardan Moğolistan’a kadar 30 ülkede faaliyet yürütüyoruz. Filistin’den, Lübnan’dan, Balkanlar’dan gönül coğrafyamızdan belediyelerimiz var. Bizim temel hedefimiz bugüne kadar Türkiye’nin biriktirdiği yerel yönetim bilgisini yurtdışındaki belediyelerimize aktarabilmek. Bunun için de eğitim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Üye olmak isteyen herkese de kapımız açık” diye konuştu.
Başkan Çelik’e teşekkür eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Ev sahipliği yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür ediyoruz. Bize bugün tarihi bir tur yaptırdılar. Tabi ki bu işin merkezinde Türk Dünyası Belediyeler Birliği başkanımız var. Ülkemizin çeşitli kentlerinde böylesi toplantılar düzenlendiği için teşekkür ediyorum. Gönül dünyamızdaki belediyelerle beraber çok ciddi kültür dayanışması ve paylaşımı yapıyoruz. Dünyanın en büyük belediyeler birliği oluşumunu gerçekleştiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışından belediyelerimiz olması bu gücü daha da arttırmaktadır” ifadelerini kullandı.

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