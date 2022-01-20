Turgutlu Belediyesinden öğrencilere karne hediyesi

Turgutlu Belediyesi, kent merkezindeki ilkokul ve ortaokullara yarıyıl tatili dolayısıyla ücretsiz lunapark bileti dağıtımını gerçekleştiriyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili hediyesi olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz lunapark biletleri dağıtılıyor. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz da Dr. Hüseyin Orhan İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, öğrencilerin iki haftalık tatil süresince eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla lunapark bileti hediye etti.

Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Öğrencilerimiz 20212022 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarıyılını tamamladılar. Turgutlu Belediyesi olarak öğrencilerimize yarıyıl tatillerinde güzel vakit geçirmeleri amacıyla lunapark bileti hediye ettik. Pandemi sürecine rağmen eğitimlerine aksatmadan devam ederek ilk dönemi noktalayan öğrencilerimizi tebrik ediyor, ikinci dönemin tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.