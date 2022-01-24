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Cinayete kurban giden kadının acılı ailesi konuştu Manisa’da 11 Aralık 2020 tarihinde Ferhat İnne tarafından tek kurşunla öldürülen emlakçı Canan Çeviren’in öldürülme anının güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması sonrası acılı aile konuştu Ferhat İnne’nin planlayarak ve kasten ablalarını öldürdüğünün görüntülerle de sabit olduğunu kaydeden 3 kız kardeş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerektiğini söyledi

İHA

Manisa'da 11 Aralık 2020 tarihinde Ferhat İnne tarafından tek kurşunla öldürülen emlakçı Canan Çeviren'in öldürülme anının güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması sonrası acılı ailesi konuştu. Ferhat İnne'nin planlayarak ve kasten ablalarını öldürdüğünün görüntülerle de sabit olduğunu kaydeden 3 kız kardeş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerektiğini söyledi.

Cinayete kurban giden kadının acılı ailesi konuştu Manisa’da 11 Aralık 2020 tarihinde Ferhat İnne tarafından tek kurşunla öldürülen emlakçı Canan Çeviren’in öldürülme anının güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması sonrası acılı aile konuştu Ferhat İnne’nin planlayarak ve kasten ablalarını öldürdüğünün görüntülerle de sabit olduğunu kaydeden 3 kız kardeş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerektiğini söyledi

Manisa’da 11 Aralık 2020 tarihinde Ferhat İnne tarafından tek kurşunla öldürülen emlakçı Canan Çeviren’in öldürülme anının güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması sonrası acılı ailesi konuştu. Ferhat İnne’nin planlayarak ve kasten ablalarını öldürdüğünün görüntülerle de sabit olduğunu kaydeden 3 kız kardeş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerektiğini söyledi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Canan Çeviren (42), daha önceden birliktelik yaşadığı iddia edilen ve evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı Ferhat İnne (45) tarafından 11 Aralık 2020 tarihinde emlakçı ofisinde tabanca ile vurularak öldürüldü. Yaşanan cinayetin ardından tutuklanan evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne görülen davanın son duruşmasında Canan Çeviren’e öldürmek için ateş etmediğini dile getirerek, “Evet askeri bir personelim. Kabiliyetim de var. Öldürmek isteseydim kafasına ya da kalbine sıkardım. Ateş ettiğimde üzerimde 14 mermi ve 1 silah daha vardı” dediği öğrenilirken, cinayet anına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde Ferhat İnne'nin arkasında tabancayı hazır tuttuğu, içeri girdikten 14 saniye sonra kadını vurup bir süre bekledikten sonra parmak sallayarak bağırdığı ve emlakçı ofisinden ayrıldığı görülüyor.
Güvenlik kameralarının ortaya çıkmasının ardından Canan Çeviren’in 3 kız kardeşi ve amcası, sanık Ferhat İnne’nin Canan Çeviren’i kasten ve planlayarak öldürdüğünün görüntülerle de ispatlandığını dile getirdi.

“İzlemeye yüreğim el vermedi”
Canan Çeviren’in kız kardeşi Azime Kayaalp, “Ben videoyu izleyemedim. İzlemeye yüreğim el vermedi. Mahkemede yalan söylüyor. ‘Ben tasarlamadım’ diyor ama benim eşim izledi videoyu. Onun söylediği kadarıyla zaten merdivenlerden çıkarken silahı arkasında tutmuş. Direkt hiç konuşmadan ablam yüzüne dahi bakmadan vurmuş. Çok kinli bir şekilde gelmiş. Bu da tasarlayarak cinayeti işlediğini gösteriyor. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet alacak. Adalet umarım yerini bulur” dedi.

“Videoyu izleyince kendime gelemedim”
Videoyu izledikten sonra bir türlü kendine gelemediğini kaydeden bir diğer kız kardeş Serpil Çınar, “Ben videoyu izleyince kendime gelemedim zaten. Bunu izleyenler de görecekler ki kaldırılacak bir acı değil bu, çok zor. Mahkemede sürekli saçmalıyor. Bir çıkış yolu bulmaya çalışıyor, hiçbir şeyi kanıtlayamıyor. Sürekli iftira atıyor. Adalet yerini bulacak inşallah. Tasarlayarak olduğu çok belli. İlk ifadesini okuduğumda ‘ayağına vurmak istedim’ diyordu ama videoyu izleyenler de görecek ki ablam oturduğu yerdeyken direkt ateş ediyor. 18 saniye içerisinde her şey oluyor. Ablamın bir şey söylemesine ya da tartışmalarına bile zaman olmuyor. 18 saniye içerisinde her şey olup bitiyor. Videoyu izlediğimde sağ tarafım hiç tutmadı. Sağ tarafımı hiç kullanamadım, yeni yeni kendime geliyorum. Üzüntüden felç gibi oldum. Ağırlaştırılmış müebbet bekliyoruz. O kadar çok öldürülen kadın var ki Bugün benim Canan ablamın başına geldi belki ama ablam gibi çok kadın var. Bir an önce bunun caydırıcı bir cezayla adaletin yerini bulmasını istiyorum” diye konuştu.

"Başka kadınların canı yanmasın"
Başka kadınların da canının yanmaması için sanığın en büyük cezayı alması gerektiğini kaydeden amca Orhan Çeviren, “Davanın başından beri süreci takip ediyorum ama sanığın ifadeleriyle olay anı çok farklı. Kendisini öldürmek istemedim diyor. Silah kullanmasını bilen kişi, sağlık hizmetlerini bilen biri, askeriyeden gelme biri. Silahı direkt göğsüne kaldırıyor ve ateş ediyor. Ondan sonra da diyor ki ben ambulans aradım diyor. Burada tampon yapabilirdi sağlık eğitimi almış. Her türlü bilgisi var. En büyük cezayı almasını istiyoruz, adalete güveniyoruz. Başka kadınların da canı yanmasın.” şeklinde konuştu.

“Ablamla daha geçirecek çok senelerimiz vardı”
Videoyu izlemediğini ve izleyemeyeceğini dile getiren en küçük kız kardeş Raşide Kesici, “Videoyu izleyemem böyle bir videoyu. Biz o süreci atlatamadık zaten. Ablamın iki çocuğu vardı. Birisi babasının yanında onun kurulu bir düzeni vardı ama yanında kalan çocuğunun tüm düzeni altüst oldu, hayatı bitmiş oldu. Psikolojisi altüst oldu. Bütün hayatı annesiydi. Annesiyle birlikte hayatı bitmiş oldu. Kaç tane aileye mal oldu. Biz toparlayamadık. Annem ve babamlar da aynı durumda. Babamların neler yaşadığını bizler biliyoruz. Evlat acısı yaşamak başka bir şey. Allah’tan tek dileğimiz bu dünyada en ağırını yaşasın. Öbür dünyasını zaten bitirdi. Sahte gözyaşları döküyor. Yalancıktan mahkemede ağlıyor, isteyerek yapmadım, tasarlamadım diye. Bunların hepsinin sahte olduğu belli. Video izlendiğinde kimin haklı kimin haksız olduğu ortaya çıkacak. Ablamla daha geçirecek çok senelerimiz vardı. Benim küçük bir oğlum var ona çok düşkündü onu çok seviyordu onunla da geçirecek çok seneleri vardı hepsini bitirmiş oldu.”

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