‘Bizimkiler’ ve ‘Küfe’ Salihli’de sahnelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sömestir tatili kapsamında başladığı turne programına Salihli ile devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Salihli ilçesinde minik izleyiciler için ‘Bizimkiler’ adlı çocuk oyununu, yetişkin izleyiciler için de ‘Küfe’ adlı tiyatro oyununu sahneledi. Sömestir tatili kapsamında turneye çıkan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, bu kapsamda Salihli’de tiyatro severlerle buluştu. Burada ilk olarak minik izleyiciler için ‘Bizimkiler’ adlı çocuk oyunu sahnelendi. Nasreddin Hoca, Keloğlan, Karagöz ve Hacivat gibi Türk Edebiyatı'nın önemli kahramanlarının bir sahnede buluştuğu oyun, Salihlili miniklere eğlenceli anlar yaşattı. Turnenin akşam bölümünde ise ‘Küfe’ isimli oyun yetişkin izleyiciler için sahnelendi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı eserinden tiyatroya uyarlanan, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz’ün oyunlaştırıp yönettiği ve Şehir Tiyatrosu ile öğrencileri tarafından sahnelenen oyun, izleyicilerin beğenisini kazanırken, zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Oyunun sonunda oyuncuların performansı, Salihlili tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.

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