Minibüs durağında cinsel tacize tutuklama (2)

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Abdülkerim Okay'ın durakta minibüs bekleyen D.G.'ye cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, olayın ardından D.G.'nin duraktan ayrılmasından hemen sonra şüpheli Okay'ın tam ters istikamete doğru kaçarak uzaklaştığı görülüyor. (DHA)Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Ersan ERDOĞAN

2022-04-05 19:02:13



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