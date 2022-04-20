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Tatil yolunda rahatsızlanarak hayatını kaybeden minik Ece toprağa verildi Baba Cihan Mercankaya: "Optimum Alışveriş Merkezinde yemek yedik, yemekten sonra kusmaya başladılar" "Bize ‘çocuğun iyi’ dendi ama çocuğum öldü. Sapasağlamdı benim kızım bir rahatsızlığı yoktu”

İHA

Belçika'dan Türkiye'ye tatile gelen gurbetçi ailenin 6 yaşındaki kızı, İzmir'in Gaziemir ilçesinde ailesiyle yemek yedikten sonra yolda rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. "Optimum Alışveriş Merkezinde yemek yedik. Yemekten sonra kusmaya başladılar" diyen acılı baba, lokanta ve hastane görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tatil yolunda rahatsızlanarak hayatını kaybeden minik Ece toprağa verildi Baba Cihan Mercankaya: "Optimum Alışveriş Merkezinde yemek yedik, yemekten sonra kusmaya başladılar" "Bize ‘çocuğun iyi’ dendi ama çocuğum öldü. Sapasağlamdı benim kızım bir rahatsızlığı yoktu”

Belçika’dan Türkiye’ye tatile gelen gurbetçi ailenin 6 yaşındaki kızı, İzmir’in Gaziemir ilçesinde ailesiyle yemek yedikten sonra yolda rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. "Optimum Alışveriş Merkezinde yemek yedik. Yemekten sonra kusmaya başladılar" diyen acılı baba, lokanta ve hastane görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Belçika’da yaşayan gurbetçi Cihan ve Hasret Mercankaya çifti, 13 Nisan Çarşamba günü Aydın’ın Didim ilçesinden İzmir’e geldi. İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki bir restoranda yemek yiyen Mercankaya ailesi, yemeğin ardından Aydın’ın Didim ilçesine hareket etti. Mercankaya çiftçinin çocukları 6 yaşındaki Ece Melisa ile 4 yaşındaki Ege ve anne Hasret Mercankaya yolda rahatsızlandı. Baba Cihan Mercankaya, rahatsızlanan eşi ve 2 çocuğunu Didim Devlet Hastanesine götürdü.
İddiaya göre, burada yapılan muayenenin ardından aile taburcu edilirken, rahatsızlıkları süren Ece Melisa ile Ege yeniden Didim Devlet Hastanesine getirildi. Tekrar yapılan muayenenin ardından teşhis konulamayan 2 çocuk yeniden taburcu edildi. Çocukların durumlarının kötüleşmesi sonrası aile çocuklarını ilk olarak Didim Devlet Hastanesine, ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada durumu ağırlaşan Ece Melisa, 18 Haziran’da hayatını kaybederken kardeşi Ege ise Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Ege Mercankaya’nın tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Öte yandan Didim Devlet Hastanesi görevlileri ile lokanta hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Acılı baba olayı anlattı
Yaşananları anlatan acılı baba Cihan Mercankaya, “Optimum Alışveriş Merkezinde yemek yedik. Yemekten sonra kusmaya başladılar. 3 defa acile götürdüm ama acil servis bizi hep eve gönderdi. 4. defa acile götürdükten sonra 17 Nisan Pazar günü bizi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Orada yoğun bakıma alındı kızım, 12 saat sonra da öldü. Oğlum da aynı şekilde yoğun bakımda 35 saattir makinelere bağlı bir şekilde yaşıyor” dedi.

“Bize ‘çocuğun iyi’ dendi ama çocuğum öldü”
Yedikleri yemekle ilgili bilgi veren Mercankaya, “Karnıyarık ile köfte ve patates yemiştik. Ben karnıyarık yemedim ama onlar yedi. Bana bir şey olmadı. Başka da bir şey yemedik. Söke yolundayken kızım, oğlum ve eşim rahatsızlandı. Eşime ilaç verdiler, o kurtuldu. Çocuklarıma ilaç vermediler, 3 gün boyunca bizi taburcu ettiler. Benim kızımı kurtarabilirlerdi. Arabamız vardı, bizi yönlendirselerdi giderdik. Bize ‘çocuğun iyi’ dendi ama çocuğum öldü. Sapasağlamdı benim kızım, bir rahatsızlığı yoktu” ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ece Melisa için memleketi Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Yusuf Sedat Altıntaş Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törende güçlükle ayakta duran Cihan ve Hasret çiftçi sıklıkla çocuklarının tabutunu öptü. Minik Ece, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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