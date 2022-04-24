Yazarlar kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor

Yunusemre Belediyesi bu yıl ilkini düzenlediği Yunusemre Kitap Günlerinde SevMedya yazarlarını ağırladı.

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen Yunusemre Kitap Günleri’nde SevMedya yazarlarından Dr. Zeki Hozer imza günü düzenledi. Kitaplarını okuyucular için imzalayan Hozer ve beraberindekiler, daha sonra Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile bir araya geldi. Ziyarette SevMedya Yayın Grubu Görsel Yönetmeni Aslı Bulut, Başkan Mehmet Çerçi’ye çini tabak hediye etti. Yazarları Yunusemre’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çerçi ise Yunusemre Belediyesinin hayata geçirdiği projeler hakkında konuklarına bilgi verdi.

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