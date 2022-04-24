Somaspor - Ankaraspor: 0-1

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Bahadır (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Sabri Öğe (xx)

SOMASPOR: Muharrem (x) Eray (x) (Dk. 74 Ali Akkuş x), Onur (xx), Oğuzhan (x), Mücahit (x) (Dk. 59 Atamer x), Mustafa (xx), Özcan Aydın (x), Eray (x) (Dk. 59 Özcan Kalman x), Yasin (x), Ömüray (x) (Dk. 73 Orkun x), Yılmaz (xx)

ANKARASPOR: Bayram (xxx) Gökhan (xx), Alaettin (xxx), Recep (xxx), Orhan (x) (Dk. 40 Furkan Eliaçık xx), Oğuzhan Efe (x) (Dk. 46 Furkan Çil xx), Erdal (xxx) (Dk. 85 Berk), Sedat (xx) (Dk. 76 Alican), Şahin (xxx), Ramazan (xx) (Dk. 46 Mehmet Gürkan x), Doğukan (xxx)

GOL: Dk. 18 Şahin (Ankaraspor)

SARI KART: Atamer (Somaspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Etimesgut Belediyespor'a 2-1 yenilen Somaspor yine sahasında bu kez Ankaraspor'a mağlup oldu: 0-1. Maçın 18'inci dakikasında müsabakanın tek golünü Şahin kaydetti. Somaspor bu sonucun ardından 52 puanda kaldı. Ankaraspor ise 51 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ

2022-04-24 17:24:19



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