Öğrencilerden, 'Bir eksiği de sen tamamla' projesi

Manisa’nın Salihli ilçesi 50. Yıl Ortaokulu’nda “Bir eksiği de sen tamamla” sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde 200 adet yardım kolisi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Salihli’nin 50. Yıl Ortaokulu’nda Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerin yardımlaşma duygusunu paylaşması amacıyla “Bir eksiği de sen tamamla” sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kısa sürede yoğun ilgi gören kampanya ile öğrenciler ve veliler tarafından 200 yardım kolisi hazırlandı. Yardım kolileri, daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

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