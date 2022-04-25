Manisa BBSK’lı cimnastikçilerden 12 madalya

Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımı, 2224 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında 7 altın ve 5 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet programında yer alan Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası 2224 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımından Selin Özermiş 1214 yaş tek bayan kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Yudum Atan Türkiye ikinciliği elde etti. Selin Özermiş, Yudum Atan ve Sahra Saylan üçlüsü de trio kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Aynı yarışmada 1517 yaş gençler kategorisinde Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Göktürk Balcı, tek erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Okay Arsan Türkiye ikincisi oldu.

1517 yaş tek bayanlar kategorisinde ise Şimal Seyman, Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı müsabakada 1517 yaş trio kategorisinde ise Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımı sporcuları Sudenur Şahin, Ömür Günay ve Taha Afşar Türkiye şampiyonu olarak madalyalara ambargo koydu.

Müsabakalar sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyespor Cimnastik takımı sporcuları, 4 Türkiye şampiyonluğu ve 5 Türkiye ikinciliği elde etti. Toplamda 7 altın ve 5 gümüş madalya kazanan sporcular, Aerobik Cimnastik branşında önemli bir başarının daha mimarı oldular. Türkiye Şampiyonu olan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu cimnastikçiler 16 Mayıs tarihleri arasında Romanya’nın Bükreş kentinde yapılacak olan uluslararası turnuvaya gitme hakkı kazandılar.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, cimnastik takımı sporcularının Türkiye Şampiyonası’nda aldığı başarılı sonuçlardan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Vatansever, uluslararası arenada yarışacak sporculara başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.