Selendi’de tütün üreticisinin tatlı telaşı başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde çiftçiler tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı.

Kota nedeniyle uzun bir süredir Manisa'nın Selendi ilçesinde tarımı yapılmayan tütün, çiftçilerin yine gözdesi haline geldi. Kotanın kaldırılması sonrası yeniden tütün üretimine yönelen Selendili çiftçiler yoğun bir sezona girdi. Selendi'de yaklaşık 3 bin çiftçi 50 bin dekar arazide tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Traktör ile tütün dikimlerinin başladığı bugünlerde üreticiler akşamdan yolduğu fideleri sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarla da fideleri toprakla buluşturmasıyla günün son ışıklarına kadar devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Tütünün en kalitelisi Selendi’de yetişiyor. İlçemiz ekonomisinin en önemli kalemleri arasında yer alan tütün üretimi, çiftçimizin gözde tarım ürünü olacak. Tütün yetiştirmek bir sanattır. Şimdiden telaşı başladı. Tütün fidelerinin yetişmesinin ardından, tarlalarda dikim işlemi de başladı. Bölge olarak tütüne elverişli topraklara sahibiz. Türkiye’de en kaliteli tütün Selendi ilçesi ve yöresindeki kırsal arazilerde yetişiyor. Tütün çok meşakkatli bir iş" dedi.

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