Salihli’de ıslah edilen meralar kullanıma açıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Beylikli Mahallesi Mera Islah ve Amenajman Projesi” projesi ile ıslah edilen mera alanları düzenlenen törenle çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile ıslah edilen mera alanları düzenlenen törenle çiftçilerin hizmetine sunuldu. “Beylikli Mahallesi Mera Islah ve Amenajman Projesi” çerçevesinde yem bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem üretiminin artırılması, mevcut meraların iyileştirilmesi, meraların amenajman planlarına göre otlatılması, üreticilerin yeni bilgilere ulaşımını hızlandırarak hayvancılığın karlı bir şekilde yapılması hedefleniyor.

511 dekar alanda yapılan ıslah projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk “Salihli İlçesi Beylikli Mahallesi’nde bulunan mera alanlarımız Bakanlığımız tarafından 5 yıllık ıslah programına alınmıştır. 2021 yılında Salihli ilçemizde 511 dekar alanda ıslah çalışması yürütülmüştür. Islah projesinin amacı yem bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem üretiminin artırılması, mevcut meraların iyileştirilmesi, meraların amenajman planlarına göre otlatılması, üreticilerin yeni bilgilere ulaşımını hızlandırarak hayvancılığın karlı bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Hayvancılığımızın gelişmesinin en önemli mihenk taşlarından biri meracılıktır. 2021 yılında ıslah edilen meralarımız bugün kullanıma açılmıştır. Meraların ilimize, çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Doğukan Karaaslan, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdür Vekili Arif Alper Bilir, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Rıza Duman, Beylikli Muhtarı Akşit Gencer ile küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.

Program, yetiştiricilerin hayvanlarını ıslah edilen meraya bırakmalarıyla son buldu.

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