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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıkçılar düzenlemelerin hayata geçmesini bekliyor

İHA

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlık alanında söz verilen düzenlemelerin biran önce yapılması ve hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlıkçılar düzenlemelerin hayata geçmesini bekliyor

Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlık alanında söz verilen düzenlemelerin biran önce yapılması ve hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
"Alın terinin, emeğin ve örgütlü mücadelenin sembol günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." diyen Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Örgütlü sendika, güçlü toplum’ diyerek dün olduğu gibi bugün de sesimizi yükseltecek, sorunlarımızı dile getirecek, mücadelemizi pekiştireceğiz." dedi.

"Yeni mağduruyetler yaşanmasın"
2021’in ‘Sağlık Çalışanları Yılı’ olması nedeniyle geçen yıl Ankara Şehir Hastanesi önünde 1 Mayıs’ı kısıtlı imkanlarla kutladıklarını kaydeden Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Çünkü pandemi sürecinde en çok yükü sağlık çalışanlarımız omuzladı. Olağan durumlarda olduğu gibi salgınla kora kor mücadele edip daha fazla can kurtarmak, şifa dağıtmak amacıyla gecelerini gündüzlerine kattılar. Üstelik tüm bunları kendi canları pahasına yaptılar. Ailelerini, yakınlarını, yuvalarını haftalarca göremediler, sevdikleriyle uzaktan bakışarak yetindiler. Can kurtarmak için fedakarca çalışan binlerce sağlık çalışanına maalesef virüs bulaştı ve ne yazık ki 500’den fazla arkadaşımızı kaybettik. Vefat edenlere Allah’tan rahmet dilerken, hasta olanların bir an önce şifa bulmasını temenni ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız bu süreçte adeta destan yazdı. Göstermiş oldukları fedakarlıkların tarifi mümkün değildir. Gelinen noktada sağlık çalışanlarımızın üstün gayret ve fedakarlığı ile virüs gündem olmaktan çıktı. Vakalarda yaşanan azalma ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla normal hayata dönüş yaptık. Bu noktada şimdi yapılması gereken fedakar sağlık çalışanlarımızın ödüllendirilmesidir. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanının 14 Mart Tıp Bayramı’nda müjdesini verdiği bazı düzenlemeleri önemli buluyoruz. Şiddet olaylarına ve malpraktis davalarına karşı sağlık çalışanlarını koruyacak önlemlerin alınması, sabit ek ödemelerin merkezi bütçeye aktarılarak (maaş ve ek ödeme) tek kalemden ödenecek olması, merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak ek ödemelerde artış yapılacak olması, ücretlerde yapılacak iyileştirmenin emekliliğe de yansıyacak olması, aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak olması, 3600 ek göstergeden yararlanacak olanların içeriğinin genişletilmesi noktasında atılacak adımları önemli buluyoruz. Bu düzenlemelerin adalet ve hakkaniyet duygusu esasıyla, bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Aksi halde yeni mağduriyetler doğacak ve bundan en büyük darbeyi sağlık sistemi görecektir." dedi.

"Adil ücret politikası oluşturulmalı"
Özellikle son dönemlerde ekonomide yaşanan dalgalanma ile tüm kamu çalışanlarının olduğu gibi sağlık emekçilerinin de alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Başkan Irgatoğlu, "Çarşı pazarda yaşanan pahalılık adeta cep yakıyor. Burada asıl olan tüm emekçi kesimini enflasyon canavarına ezdirmeyecek adımların atılmasıdır. Ekonomide istikrarın sağlanması başta kamu çalışanları olmak üzere tüm toplumun ortak beklentisidir. Sağlık çalışanlarının birçok sorununun temelini istihdam yetersizliği oluşturmaktadır. Ağır iş yükü öyle bir hale geldi ki sağlık çalışanlarının yüzde 80’inden fazlası tükenmişlik hissi yaşadığını söylemektedir. Türkiye’de bir sağlık çalışanı dört sağlık çalışanının yapması gereken işi tek başına yapıyor. Bu ağır iş yükünün önüne geçilebilmesi için her yıl 6070 bin sağlık çalışanı istihdamının yapılmasının şart olduğunu Sağlık Sen olarak her fırsatta dile getiriyoruz. Bu bir talep değil zorunluluktur. Sağlık çalışanlarının önemli bir diğer kronik sorunu da döner sermaye adaletsizliğidir. Yapılan düzenlemeler sorunu ortadan kaldırmak yerine, ne yazık ki daha da derinleştirmiştir. Bu sorunun sağlık çalışanları üzerindeki olumsuz etkisi, korona virüsle mücadele sürecinde de etkisinden, adaletsizliğinden hız kesmedi. Sağlık çalışanları için refah, adalet, hakkaniyet ve huzur dağıtması gereken döner sermaye sistemi, mevcut haliyle tam tersini yapıyor, çalışma barışını bozuyor. Adaletsizlik üzerine kurulu bu sistemden bir an önce dönülmelidir. Adil bir ücret politikası mutlak surette oluşturulmalıdır." diye konuştu.

"1 Mayıs kutlu olsun"
Sağlık çalışanlarının sorun ve beklentilerinin sadece bunlarla sınırlı olmadığını kaydeden Irgatoğlu açıklamasını şöyle tamamladı: "Öncelik ve önem arz eden saymış olduğumuz hususların karşılanıp çözüme kavuşturulması, sağlık çalışanlarımızın yüzünü güldürürken, üzerlerindeki yükün hafiflemesine yol açacaktır. Sağlık Sen olarak, sağlık çalışanlarımızın yüzü ne kadar çok gülerse, üzerlerindeki yük ne kadar hafiflerse, ülkemizin ve milletimizin yüzünün de çok daha fazla güleceği inancındayız. Bu vesileyle, üreten ve alın teri akıtan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasını diliyoruz.”

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