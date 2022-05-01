Turgutluspor küme düştü

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Turgutluspor Serik Belediyespor: 1-2

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Azad İlhan (xx), Yusuf Susuz (xx)

TURGUTLUSPOR: Ozan Can (x) Özgür (xx), Serhat (x) (Dk. 63 Ali xxx), Emre (xx) (Dk. 80 Mustafa x), Hakan (x) (Dk. 64 Alper xx), Erkan (x) (Dk. 63 Muhammet Haşim x), Haşim Arda (xx), Ekrem (x) (Dk. 36 Burak xx), Okan (xx), Recep (xx), Sinan (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim (xx) Mehmet (xx), Sezer (xx), Çınar (xxx) (Dk. 88 Ergün), Erdem (xx), Yusuf Onur (xxx), Erdoğan (xx), Sebahattin (xx) (Dk. 68 Atakan xx), Hasan (xxx) (Dk. 85 Ahmet Abdullah), Burak Sürmeli (xx) (Dk. 68 Hüseyin xx), Fuat (xxx) (Dk. 67 Burak Göksel xx)

GOLLER: Dk. 64 Ali (Turgutluspor), Dk. 6 Çınar, Dk. 54 Fuat (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Özgür, Sinan, Hakan, Okan, Ali, Muhammet Haşim (Turgutluspor), Yusuf Onur (Serik Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor, evinde en yakın rakiplerinden Serik Belediyespor'a final niteliğindeki maçta yenilerek 3'üncü Lig'e düştü: 1-2. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 6'ncı dakikada Çınar ve 54'üncü dakikada Fuat attı. Turgutluspor'a Ali'nin 64'üncü dakikadaki tek golü yetmedi. Lide 34 puanda kalan Turgutluspor'un bu skorla son hafta öncesi kurtuluş ihtimali kalmadı. Kırmızı-siyahlılar maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Yeni sezonda 2 yıl sonra tekrar 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisa temsilcisi, 2020 yılında Play-Off'tan 2'nci Lig'e çıkmıştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2022-05-01 17:18:21



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