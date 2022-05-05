Manisa'da üzüm bağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 7 metrelik elektrik direğini ve 500 metre uzunluğundaki sulama borusunu çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde dalgıç pompa sulama sistemine ait 7 metre uzunluğundaki elektrik direğini ve 500 metre uzunluğundaki sulama borusunu çalmaya çalışan İsmail B. ile Nuri Ö., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Bölgede devriye görevi sırasında jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Şüphelilerin karakoldaki işlemlerine devam edilirken, adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.