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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da üzüm bağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İHA

Manisa'da üzüm bağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 7 metrelik elektrik direğini ve 500 metre uzunluğundaki sulama borusunu çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde dalgıç pompa sulama sistemine ait 7 metre uzunluğundaki elektrik direğini ve 500 metre uzunluğundaki sulama borusunu çalmaya çalışan İsmail B. ile Nuri Ö., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Bölgede devriye görevi sırasında jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Şüphelilerin karakoldaki işlemlerine devam edilirken, adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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