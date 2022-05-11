Manisa’da tır devrildi, alkol yüklü kutular yola saçıldı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, tırdaki alkol yüklü kutular ise yola saçıldı.

Kaza, İzmirAnkara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden, İzmir istikametine gitmekte olan A.Ö.(33) sevk ve idaresindeki 06 FU 0791 plakalı tır, yağan yağmurla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, tırda yüklü alkol kutuları ise yola saçıldı.

Yola saçılan malzemelerin kaldırılması çalışmaları devam ederken, İzmir istikametine trafik akışı ise Mersinli Mahallesi içinden sağlandığı öğrenildi.

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