Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3)

DHA

Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi (3)


KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 44 kişinin yaralandığı trafik kazasında servis otobüsünün çarptığı demir profil yüklü kamyonun sürücüsü Hamit Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan servis otobüsünün sürücüsü Fuat Dündar´ın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU/MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2022-05-12 19:53:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MASKİ Genel Müdürü Aslay'dan önemli açıklamalar Muradiye Mahallesi'nin altyapısı yenileniyor MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: "İlimizde bugüne kadar 504 adet sondaj kuyusu açtık" "Tesislerimizde bugüne kadar 5 milyon TL’lik enerji üretimi yaptık" "821 mahallede 1 milyon 100 bin metre dere temizlik çalışması gerçekleştirdik"
YEREL HABERLER MASKİ Genel Müdürü Aslay'dan önemli ...
İzmir Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı düzenlenen törenle açıldı
YEREL HABERLER İzmir Çevre ve Geri Dönüşüm Fuarı düzenlenen törenle ...
Manisa’yı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu heyecanı sardı Manisa Büyükşehir Belediyesi maratonda trafiğe kapatılacak yolları açıkladı
YEREL HABERLER Manisa’yı Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu ...
Başkan Çerçi ilkokul öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi ilkokul öğrencileriyle buluştu
Dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak yağışın ardından 10 dakika etkili olan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Dolu yağışı 10 dakikada her yeri beyaza ...
Manisa'daki servis otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi (2)
YEREL HABERLER Manisa'daki servis otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye ...
Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK’lar ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Saruhanlı'da muhtarlar, STK’lar ve ...
Karatecilerden 2 gümüş 1 bronz madalya
YEREL HABERLER Karatecilerden 2 gümüş 1 bronz madalya
Yunusemre'nin U14'leri play off turunda
YEREL HABERLER Yunusemre'nin U14'leri play off turunda
AK Parti'li Füzün: "CHP'li belediye yasak tanımıyor" Akhisar'ın CHP'li belediye başkanı tarafından yasak olmasına rağmen civciv dağıtılacak olmasını eleştiren AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün projenin hem insan hem de hayvan sağlığını tehdit ettiğini söyledi
YEREL HABERLER AK Parti'li Füzün: "CHP'li belediye yasak ...
Kasksız motosiklete bindi hayatı kabusa döndü Manisa' da 6 sene önce motosikletiyle yaptığı trafik kazasında yatağa mahkum kalan Ali Uysal, motosiklet sürücülerini uyardı: “Motosiklete kesinlikle kask olmadan binmeyin” “Kazadan sonra belden aşağısını hissetmiyorum, ayağımın biri ve yüzümün yarısı ile sağ gözüm yok”
YEREL HABERLER Kasksız motosiklete bindi hayatı kabusa döndü Manisa' ...
Çalınan 30 bin liralık üzüm savurma makinesi jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Çalınan 30 bin liralık üzüm savurma makinesi jandarma ...
Emniyet şeridindeki lastik parçası kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Emniyet şeridindeki lastik parçası kazaya neden oldu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Engelli rampası ile hayatı kolaylaştı
YEREL HABERLER Engelli rampası ile hayatı kolaylaştı
Manisa’daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi
YEREL HABERLER Manisa’daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi ...
Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
YEREL HABERLER Manisa'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
Başı enjeksiyon makinesine sıkışan teknisyen öldü
YEREL HABERLER Başı enjeksiyon makinesine sıkışan teknisyen öldü
Irgatoğlu: "Hemşireler bir Hemşireler Gününe daha buruk giriyor"
YEREL HABERLER Irgatoğlu: "Hemşireler bir Hemşireler Gününe daha ...
Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile coştu Manisa’da uzun bir aranın ardından düzenlenen ücretsiz halk konseri büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Manisalı gençler Oğuzhan Koç konseri ile ...
Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
YEREL HABERLER Emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı
Kırkağaç'ta 16 milyon TL’lik spor kompleksinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Kırkağaç'ta 16 milyon TL’lik spor kompleksinin temeli ...
Salihli Belediyesi asfalt sezonunu açtı
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi asfalt sezonunu açtı
Manisa’daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Manisa’daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 2’ye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.