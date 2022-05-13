Traktör kazaları teknolojiyle önlenecek

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanı Mustafa Gezici, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk traktör kazalarının önlenmesine ilişkin hazırlanan proje hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanı Mustafa Gezici, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve beraberindeki heyetle birlikte Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulunarak, traktör kazalarının önlenmesine ilişkin hazırlanan proje hakkında bilgi verdi. Valilik Brifing Salonunda gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Gezici ve beraberindeki heyet proje çerçevesinde, sanal gerçeklik yaşatan VR gözlüklerin kullanılarak, traktörlerin devrilme sürecindeki ürkütücü anı sürücülere hissettirecek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almalarını sağlayacak proje hakkında Vali Yaşar Karadeniz’e bilgilendirmede bulundu.

Vali Karadeniz, özellikle tarım şehri olan İlimizde traktör kazalarını önlemek amacıyla gerçekleştirilecek olan çalışmaların önemli olduğunu söyleyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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