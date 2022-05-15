Manisa’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Manisa’daki kazada sürücü yaralandı, yolcu öldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Ankaraİzmir E96 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Salihli yönünden, İzmir yönüne gitmekte olan Serkan Esmer’in (23) kullandığı 35 HNP 75 plakalı otomobil, Şehitler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan Mustafa Çatalbaş (22) yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesine kaldırıldı. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Çatalbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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