MABEM’de 2022-2023 planlaması başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesinin önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan ve başarı oranıyla göz dolduran MABEM kurslarının öğretmenleriyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) öğretmenlerine yönelik düzenlenen toplantı, BESOT A.Ş. Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitim hizmetlerinde de başarı çıtasını daima üst seviyede tuttuklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, bu noktada emek veren ve katkıda bulunan MABEM idarecileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

20222023 eğitimöğretim döneminde ara sınıflara da eğitimlerin verilebilmesi noktasında planlamalar yaptıklarını paylaşan Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, sınav gruplarının üzerinde durulması, yeni dönemde hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi ve yapılacak diğer çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Toplantının son bölümünde öğretmenlerle sorucevap şeklinde istişare gerçekleştiren Yıldırım, yeni dönemde de çocukların ve gençlerin hayal ettikleri lise ve üniversitelere yerleşebilmeleri için gerekli çabayı göstereceklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.