Manisa'da kaçak sigara operasyonu Değeri 1 milyon 200 bin TL makaron ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen başarılı operasyon ile piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 12 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Manisa'ya başka illerden getirilerek piyasaya bandrolsüz makaron sürüleceği istihbaratı üzerine harekete geçen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Y.C. idaresindeki kamyonu takibe aldı. Manisa girişinde kamyonu durduran ekipler kamyonda arama yaptı. Kamyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 12 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.C. karakola götürülürken işlemlerine devam ediliyor.

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