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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da Mesleki Eğitim Gençlik Festivali düzenlendi

İHA

Manisa’da Mesleki Eğitim Gençlik Festivali düzenlendi

Manisa’da düzenlenen Mesleki Eğitim Gençlik Festivalinde gençlerle sektör temsilcilerini buluşarak görüş ve taleplerini iletti.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Gelecek Mesleki Eğitimde” sloganı ile gençlerle sektör temsilcilerini buluşturan “Manisa Mesleki Eğitim Gençlik Festivali”nde gençler, aileler, eğitimciler ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi.
Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Vali Karadeniz ile röportajının katılımcılara izletildiği programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, 27 Kasım 2021 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitim seferberliği başlattığını, bu çerçevede 160 bin civarında ki mesleki eğitim öğrencisinin 2022 sonuna kadar 1 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Dikici, Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilgili tarih itibariyle 3 bin 900 öğrenci kaydı ile 81 il arasında Manisa’nın Türkiye 8. si olduğunu da söyledi.
Gençlik Festivali’nin Manisa’ya hayırlı olmasını dileyen Vali Yaşar Karadeniz, “Buradan öğrencilerimize şunu belirtmek istiyorum ben buraya çıkan 4 konuşmacıyım ve bu 4 konuşmacımızın üçü meslek lisesi mezunu. Sizler de eminim ki bir süre sonra bu sıralarda bu kürsülerde bizlerden sonra gelecek olan öğrencilere aynı şekilde örnek olacaksınız onlara yön göstereceksiniz. Sevgili gençler, biliyorum ki hepiniz büyüdüğünüzde ekonomik yönden refah bir yaşamınız olsun istiyorsunuz. Bunları istiyorsak mutlaka bir şeyler üretmek zorundayız” dedi.
Gelişmiş ülkelerde mühendislerin de sahada çalıştığını bir örnek ile öğrencilere aktaran Vali Karadeniz “ ‘Ben mühendis oldum masa başı iş istiyorum’ diye bir şey yok, eğer mühendis oluyorsanız, sahada işin içinde olacaksınız dünya böyle çalışıyor. Ben inanıyorum, yüzünüzdeki o ışıltıyı alıyorum hepiniz gayretinizle çalışmanızla ülkemizin üretim yarışında önde yer almasını sağlayacaksınız. Sizler birçok ilde yaşayan emsallerinize göre şanslısınız. Bunu da hiçbir zaman için unutmayın, çünkü sizler bu eğitimi Manisa'da alıyorsunuz. Manisa Türkiye'nin sanayide en fazla üretim yaptığı 6 ilden birisi, bu imkânı iyi şekilde değerlendireceksiniz diye düşünüyorum” diye konuştu.
Program sonunda stantları gezerek öğrenciler ve aileleri ile sohbet eden Vali Karadeniz, sektör temsilcileri ve eğitimcilerden bilgi aldı.
Manisa’da mesleki eğitim kurumlarını ve çalışmalarını yakından tanıtmayı, bu yolla mesleki eğitim kurumlarını tercih edecek gençlerin doğru yönlendirme ile geleceğe hazırlanmalarını amaçlayan festival çerçevesinde iki gün boyunca çok farklı etkinlikler düzenlendi. Festivale katılım sağlayan firma temsilcileri ile meslek lisesi 11 ve 12. sınıf öğrencileri bir araya gelme fırsatı yakaladı. Bir istihdam fuarı niteliği de taşıyan festivalde firma temsilcileri mezun olacak öğrenciler ile buluşturularak karşılıklı istihdam olanağı oluşturulmuş oldu.
Birden fazla Organize Sanayi Bölgesi bulunana Manisa için mesleki eğitimin geliştirilmesi, öğrencilerin ilgi alanlarını tanıyarak geleceğine yön vermesi amacını da taşıyan festivalin birinci gününde 900 ortaokul 8. sınıf öğrenci festival alanını ziyaret etti. Festivalin ikinci gününde ise bin 200 kişilik 11. ve 12. sınıf öğrencileri festival alanını gezerek firma temsilcilerinden istihdam edilecekleri alanlar konusunda bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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