Dört yıldır bekledikleri suya kavuştular Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 yıl önce inşa edilen ve kuraklık nedeniyle su tutmayan Gülpınar Göleti aşırı yağışlar sonrası su tutmaya başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 yıl önce inşa edilen ve kuraklık nedeniyle su tutmayan Gülpınar Göleti, aşırı yağışlar sonrası su tutmaya başladı. Yağmurla birlikte taşan Carta Deresi'ndeki suların gölete ulaşması mahalle sakinlerini sevindirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde yaklaşık dört yıl önce inşa edilen Gülpınar Göleti’ne ilk su geldi. Son günlerde yağışlı giden havalar nedeniyle Gülpınar Göleti’ni besleyecek olan Carta Deresi'nden su akmaya başladı. Adeta sele dönüşen yağmur suları ilk kez gölete ulaştı. Suyun gölete ulaştığını gören Gülpınar Mahallesi sakinleri göletin kenarında toplanarak suyun akışını izledi. Mahalle muhtarı Kazım Girgin, "Yaklaşık dört yıldır bu anı bekliyorduk. Arazilerimizin sulanması için yaklaşık dört yıl önce inşa edilen sulama göletine havaların kurak gitmesi nedeniyle su birikmedi. Son günlerde havaların yağışlı gitmesi sonucu Carta Deresi’nden su akmaya başladı. Adeta sele dönüşen sular ilk kez gölete ulaştı. Suyun gölete ulaşması bizim için milat oldu. 4 Haziran 2022 günü saat 19.00 bizim için önemli bir bir tarih oldu. Mahalle sakinleri olarak hep birlikte gölete koşarak suyun gölete gelişini izledik" dedi.

Gülpınar Göleti temelden yüksekliği 25 metre, 650 bin metreküp hacimli olarak inşa edilirken göletin tam kapasitede bin dekar araziyi sulayabileceği öğrenildi.

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