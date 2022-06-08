Salihli Belediye meclisi 9 maddeyi karara bağladı

Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirilen haziran ayı toplantısında belediye meclisi 9 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Kayda, haziran ayı meclis toplantısında alınan kararların, Salihli’ye hayırlar getirmesini diledi.

Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılmasıyla başlayan toplantıda Durasıllı Mahallesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmış bölgelerde imar plan çalışmalarıyla ilgili komisyon raporu, Çakallar Mahallesi 4224 ada 2 nolu parseldeki park alanının trafo yeri planlamasıyla ilgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Salihli Belediyesi Kent Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına ilişkin yönetmelik taslağı konusunda komisyona ek süre verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilirken, Atatürk Mahallesinde 2511 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın 97,18 metrekarelik kısmının 5 yıllığına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi talebi ile Kırveli Mahallesinde iptal edilen parselasyon işlemleri hakkında komisyonlardan gelen güncel tapu sahiplerine bu yerlerin ücretsiz olarak verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.

Mülkiyeti Salihli Belediyesi’ne ait olan Yörük Mahallesindeki Engelleri Aşalım Parkında yer alan dernek bürosunun Engelli Aileleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğine (ENAD) tahsis edilmesi talebi Hukuk ve Bütçe Komisyonuna, Kocaçeşme Mahallesi 263 ada 70 ve 71 parselde bulunan taşınmazlar üzerindeki Sumurur (Su geçit hakkı) hakkının kaldırılması talebi de İmar ve Hukuk Komisyonuna gönderildi.

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