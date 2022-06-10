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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karadeniz, Köprübaşı Çilek Festivaline katıldı

İHA

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde bu yıl 18.'si düzenlenen Köprübaşı Çilek, Kültür ve Sanat Festivali Vali Yaşar Karadeniz'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Karadeniz, Köprübaşı Çilek Festivaline katıldı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde bu yıl 18.’si düzenlenen Köprübaşı Çilek, Kültür ve Sanat Festivali Vali Yaşar Karadeniz’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 6 bin 500 dekar alanda yıllık ortalama 23 bin ton ile Manisa’da en çok çilek üretilen Köprübaşı ilçesinde bu yıl 18.’si düzenlenen Çilek, Kültür ve Sanat Festivaline katıldı. Festivalde düzenlenen yarışma sonunda, kendine has özellikleri dolayısıyla coğrafi işaret alarak tescillenen Köprübaşı çileği üreticileri ile en güzel çilek tatlısını yaparak dereceye girenlere ödülleri de verildi.
Mehteran gösterisi ve Köprübaşı Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından oynanan halk oyunları sonrasında festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Regaip Topuz, pandemi sebebiyle ara verilen festivali bu yıl yeniden yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Köprübaşı Kaymakamı Ramazan Taşkın’da Köprübaşı İlçesinin çilek üretiminde önemli bir yeri olduğunu ve 12 ay boyunca ilçede çilek üretildiğini ifade ederek festivalin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Festivalin bir yıllık yoğun gayret ve emeğin bir ödülü olduğunu ifade eden ve festivali değerlendiren Vali Karadeniz “Köprübaşı bulunduğu coğrafyayı verimli bir hale getirme çabasını ve gayretini gösteren bir ilçemiz. Burası adeta baştan sona bir çilek yuvası, şu anda 17 ilçemiz içerisinde en fazla çilek üretimi olan ilçemiz Köprübaşı. Burada yıllık üretim yaklaşık olarak 23 bin ton. Köprübaşı’na en yakın ikinci sıradaki ilçemizin üretim i ise 7 bin ton, arada 3 katından fazla bir fark var. Bu coğrafyada bu başarıyı elde etmek için gerçekten çok çalışkan olmak gerek, sizlerde bu çalışkanlığı ve gayreti göstererek bu başarıyı elde etmişsiniz. Son zamanlarda zeytincilikte, zeytinyağında, cevizde, bademde de çok önemli yatırımlar var. Sadece Köprübaşılı çiftçilerimizin değil dışarıdan gelen yatırımcılarımızın da tarım sektöründe önemli yatırımları var. Ben inanıyorum ki bu gayretlerle bu çabalarla Köprübaşı’nın geleceği açık ve hep daha ileriye doğru gidecektir diye düşünüyorum. Festivali de bir yıl boyunca göstermiş olduğunuz emeğin bir ödülü olarak görüyorum ve festivalinizi tebrik ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından seracılık faaliyetleri gösteren 22 çilek üreticisine yapılan fidan desteğinin toplam 154 bin TL tutarında ki temsili çeki Vali Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından üreticilere verildi.
Vali Karadeniz, festival alanında bulunan İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan ürünlerin bulunduğu sergi ile Köprübaşı Hanımeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek, çalışmaları ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.

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