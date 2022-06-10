Turgutlu ve Salihli’de haşereyle mücadele

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Turgutlu ve Salihli ilçelerinde haşereyle mücadele çalışmaları noktasında saha denetimi gerçekleştirdi.

İl genelinde haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu canlıların üremelerine imkan verecek ortamların giderilmesi noktasında da vatandaşları bilgilendiriyor. Bu çerçevede ilçe ziyaretlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ile birlikte Turgutlu ve Salihli ilçelerini ziyaret etti. Muhtarlık İşleri Şube Müdürlükleri ve mahalle muhtarlarını ziyaret eden İnce, yaz mevsiminde karasinek ve sivrisinek üremesinin önlenmesi için topyekun mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Sivrisinek ve karasinek mücadelemizi ilaçlama çalışmalarımızla sürdürüyoruz. Ancak yapay su birikintilerinin bu haşerelerin üremesine imkan verdiğini hatırlatmak istiyorum. Evlerin balkonunda, bahçelerinde bulunan kova, bidon, saksı altlığı, kullanılmayan araba lastikleri, su kapları vb. alanlar haşere üremesine davetiye çıkaran alanlardır. Yalnızca belediyemizin ilaçlama çalışmasıyla bununla mücadele etmek imkansız hale gelir. Bu nedenle hemşehrilerimizin bu tür olumsuzluklara izin vermemelerini istiyoruz. Yaz mevsiminde karasinek ve sivrisinek üremesinin önlenmesi için topyekûn mücadele edilmesi gerekiyor” dedi.

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