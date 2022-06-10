Manisa'da, hayvan sulama göletinde kadın cesedi bulundu

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Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Gördes ilçesinde, hayvan sulama göletinde kadın cesedi bulundu. Emine Paydaş´a (67) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gördes ilçesine bağlı kırsal Efendili Mahallesi'ndeki hayvan sulama göletinde kadın cesedi görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerince yapılan inceleme cesedin Emine Paydaş'a ait olduğu belirlendi. Paydaş´ın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-06-10 23:47:49



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