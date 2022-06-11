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Vali Karadeniz, Demirköprü Barajı'ndaki denetim ve seyir faaliyetine katıldı

İHA

Vali Karadeniz, Demirköprü Barajı'ndaki denetim ve seyir faaliyetine katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kente gönderilen jandarma asayiş botuyla Köprübaşı ilçesi Demirköprü Barajı'ndaki seyir ve denetim faaliyetine katıldı.
Vali Yaşar Karadeniz, Manisa'daki baraj ve göllerde kaçak avcılığı önlemek, su ürünleri, kültür ve tabiat varlıklarını korumak, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı tarafından kente gönderilen asayiş botu ile Demirköprü Barajı'nda gerçekleştirilen ilk seyir ve denetim faaliyetini inceledi.
Denetim faaliyetinde Vali Karadeniz’e jandarma asayiş botunun teknik özellikleri, imkân ve kabiliyetleri, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığının görev ve sorumlulukları, Manisa il genelinde bulunan barajlar ve göllerde icra edilen denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Seyir ve denetim faaliyetine katılan Vali Karadeniz, Manisa'daki baraj ve göllerde başta kaçak avcılık olmak üzere koruma ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak asayiş botunun Manisa'ya hayırlı olmasını dileyerek, personele görevinde başarılar diledi.
Vali Karadeniz’e Köprübaşı Kaymakamı Ramazan Taşkın, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Enver Sungur ve jandarma personeli eşlik etti.

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