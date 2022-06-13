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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre hentbolde 2. Lig'e yükseldi

İHA

Yunusemre hentbolde 2. Lig'e yükseldi

Yunusemre Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Afyonkarahisar'da yapılan Erkekler Bölgesel Lig Müsabakalarında 2. lig biletini alarak Manisa'ya kupayla döndü.
Yunusemre Belediyespor, hentbolda tarih yazdı. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 5 11 Haziran tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılan Erkekler Bölgesel Lig Müsabakalarında mücadele eden Mavi Beyazlılar, 2. lig biletini alarak Manisa'ya kupayla döndü. Kulüp Başkanı Arif Alkan, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, büyük gurur yaşadıklarını söyledi.
Kurdukları genç ve dinamik kadroyla hentbolda Manisa'ya canlılık getireceklerine inandıklarını kaydeden Alkan, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin destekleri, antrenörlerimizin emek ve gayretiyle oluşturduğumuz genç takımımız, Bölgesel Lig'de şehrimizi layıkıyla temsil etti. Kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz değerlerimizle 2. Lig hedefine ulaştık. Bu başarıyı Manisa hentbolunun geleceği açısından önemli bir adım olarak görüyoruz. Tarihimizde ilk kez 2. Lig'e yükselmenin gururunu bizlere yaşatan takımımızı tebrik ediyorum" dedi.
Antrenörler Vedat Öcal ve Alper Akay da Manisa'ya 2. lig bileti ile döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu zaferi, bizlere her daim destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan ile tüm spor camiasına armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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