Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen besici öldü

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Emre SAÇLI/MANİSA (Salihli), (DHA)MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde besihanede büyükbaş hayvanlarını sağarken üzerine yıldırım düşen Hikmet Yılmaz (61), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Köprübaşı ilçesi Saraycık Mahallesi Kümeevleri mevkisinde meydana geldi. Besihanede büyükbaş hayvanlarını sağan Hikmet Yılmaz´ın üzerine yıldırım düştü. Evli ve 4 çocuk babası Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hikmet Yılmaz´ın cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Köprübaşı Emre SAÇLI

2022-06-15 15:09:47



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