Somaspor'da Onur da gitti

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'da stoper Onur Ulaş da takımdan ayrıldı. Orta saha oyuncusu Özcan Aydın'ın 1'inci Lig ekibi Adanaspor'a imza attığı Soma'da Bölgesel Amatör Lig'den beri 4 yıldır takımda forma giyerek 2 şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki Onur da sözleşmesinin bitmesiyle kulübe veda etti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-06-22 12:36:59



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