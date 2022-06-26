Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda pandemi döneminde görülen kurt ve yavru karacadan sonra ilk kez bir ayıya rastlandı.

Spil Dağı'nda otomobiliyle seyreden bir vatandaş, önünden aniden bir ayı geçtiğini ve daha sonra bu ayının aracına saldırarak, camlarında pençe izlerini bıraktığını iddia etti.

Endemik bitki örtüsü, barındırdığı başta yılkı atları olmak üzere yaban hayvanları ve eşsiz güzelliğiyle Manisa Spil Dağı Milli Parkı yaklaşık 2 yıl süren pandemi döneminde ilk kez görülen yaban hayvanlarıyla da dikkat çekmeye başladı. Geçtiğimiz yıl yaralı bir yavru karacanın ardından da kurt görülen milli parkta geçtiğimiz günlerde de bir sürücünün önüne ayı çıktı. Ayıyı yakından görmek için camını yarılayan sürücü bir anda aracının arkasında gelen sesle korku dolu anlar yaşadı. Dağdan indikten sonra arabasının arkasında ayıya ait pençe izlerini fark eden vatandaşın durumu Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine anlatmasının ardından bölgeye yeni fotokapanlar kuruldu. Geçtiğimiz aylarda da yaban hayatının zenginleştirilmesi için bölgeye 15 geyik bırakılmıştı.



Sabah baktığında pençe izlerini gördü

Manisa’nın Sancaklıbozköy Mahallesi'nden Spil Dağı'nda yer alan Beşpınar Mahallesi'ne aracıyla kiraz almaya giderken önünden ayı geçtiğini gördüğünü kaydeden Manisalı esnaf Ajnan Ongan, “Beşpınar köyüne 6 kilometre mesafe kala eşek zorlayan rampası mevkiinde yolun karşısına ayının geçtiğini gördüm. Ben yavaşladım ayının da yoldan aşağı indiğini gördüm. Ayıyı görmek için aracın camını yarıya kadar indirdim. Ayının gözleri parlıyordu. Daha sonra aracımın arkasından bir ses geldi. İrkildim ve yola devam ettim, sabah ise aracımın arkasından gelen sesin ne zarar verdiğine baktığımda pençe izlerini gördüm. Zannediyorum ki ayının yavruları vardı ve bizden korumak istedi anlayamadım” dedi.

Durumun duyulduğunu ve Milli Park yetkililerinin kendisini aradığını anlatan Ongan, ayıyı gördüğü bölgeye tarif ettiğini ve görevlilerin fotokapan kuracağını öğrendiğini belirtti.



“Ayıya fazla yaklaşmayın uyarısı”

Olayın kendilerine intikal ettiğini kaydeden Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, Spil Dağı Milli Parkı’nın doğal hayatın canlı olduğu bir alan olduğunu belirterek, değişik endemik bitki türlerinin ve doğal yaşam hayatının bulunduğu bir alan olduğunu söyledi. Vatandaş tarafından ayının görüldüğü iddia edilen yerin en canlı yaşam hayatının bulunduğu nokta olduğunu vurgulayan Bölge Müdürü Şencan, “Söz konusu ihbar üzerine ayının vatandaş tarafından gördüğü bölgeye 4 ayrı fotokapan yerleştirdik. Vatandaşlarımızdan temennimiz, görülen ayının yavrulu ayıdır, anne ayı besin bulmak amacıyla Spil Dağı veya civarlarında bütün besin kaynaklarını dolaşacaklardır. Ayı anne ve yavrularına vatandaşlarımızın hassas davranmaları, saldırgan olabilecekleri için çok fazla yaklaşmamaları ve söz konusu alandan uzaklaşmalarını ve herhangi bir olumsuzluk durumunda Milli Park Müdürlüğü’ne başvurmalarını rica ediyoruz.” şeklinde konuştu.



“Pandemi yaban hayatına can verdi”

Yaşanan pandemi sürecinde insanların doğadan elini çektiğini vurgulayan Bölge Müdürü Şencan, “Bu süreçte doğal yaşam kendisini topladı ve yeni yeni yaşam alanları bulmaya başladı. Pandemi sürecinden dolayı insan baskısı doğal hayatı etkilemeye başladığında bu yaşam alanlarının çakışmaları doğaldır. Her zaman önümüze çıkacaktır. Önemli olan buradaki yaşam alanındaki olumsuzlukları en aza indirmektir.” diye konuştu.



“Vatandaşlarımız piknik alanları gitmekten korkmasın”

Söz konusu ayının görüldüğü bölgenin Mili Park piknik alanından uzak olduğunu ifade eden Bölge Müdürü Şencan, “Ayının görülüğü alan, Spil Dağı Milli Parkı piknik alanlarından çok uzakta, Milli Park'ın güney ve güney batısında bulunan alandalar. Piknikçi ziyaretçilerimiz için sıkıntı oluşturacak bir durum söz konusu değil, vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, piknik yaptıktan sonra yemek artıklarını ve çöplerini çöp tenekelerine bırakmalarıdır. Çünkü bu hayvanlar daha çok besin aramak için bu alanlara gelebileceklerdir. Onları ne kadar besin almaları için piknik alanları dışına yönlendirirsek iyi olacaktır. Zaten bizim de doğal hayatı yenileme çalışmalarımız var. Söz konusu piknikçilerle bu yaşam hayatlarını çakıştırmamasını sağlamaktır” dedi.

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