Salihli Belediyesi piyano kursiyerlerinden büyük başarı

Salihli Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde açtığı piyano kursuna katılarak piyano eğitmeni Gülmira Ustalar yönetiminde yeteneklerini geliştiren genç kursiyer Eylül Gökdemir, Emirhan Efe Çoruk ve İdil Akkaya, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışmasında (IPC) büyük bir başarıya imza atarak madalya kazandı.

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışmasına Türkiye, Kırgızistan, Güney Kore, Bulgaristan ve Çin’den 109 yarışmacı katılarak madalya kazanmak için mücadele etti. Her yaş grubu ve kategoriden 33 yarışmacının mücadele ettiği piyano yarışmasında Salihli Belediyesi piyano kursu öğrencileri Eylül Gökdemir ve Emirhan Efe Çoruk ikincilik madalyası alırken İdil Akkaya da üçüncülük madalyası kazandı.

Başarılarından dolayı Eylül Gökdemir, Emirhan Efe Çoruk ve İdil Akkaya ile piyano eğitmeni Gülmira Ustalar’ı kutlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Salihli Belediyesi olarak yetenekli çocuklarımızın her zaman yanında oldu ve olmaya devam ediyoruz. Onların yeteneklerini geliştirmek ve bu yönde daha iyi bir eğitim almaları için kurslar düzenliyoruz. Kültür ve sanata verdiğimiz önemin meyvelerini almak bizleri hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor. Geleceğe sanatla iç içe başarılı müzisyenler kazandırıyoruz. Sanat ve eğitim hayatında öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.