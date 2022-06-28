Manisa FK'da kamp başladı

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekibinden Manisa Futbol Kulübü'nde yeni sezon öncesi Afyonkarahisar kampı başladı. Teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Afyon'da sahaya inen siyah-beyazlılar, kampı 8 Temmuz'a kadar sürdürecek. Manisa ekibi 11-22 Temmuz tarihleri arasında da lig öncesi son etap kampını yapacak. Kampa yeni transferler Burak Altıparmak ve Mert Kuyucu da katıldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-06-28 10:47:01



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