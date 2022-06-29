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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mütevelli’de sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Mahallenin ortasından geçen ve mahalleler arasındaki bağlantıyı sağlayan güzergahta yapılan sıcak asfalt çalışması, mahalle halkı tarafından da sevinçle karşılandı.

Mütevelli’de sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Mahallenin ortasından geçen ve mahalleler arasındaki bağlantıyı sağlayan güzergahta yapılan sıcak asfalt çalışması, mahalle halkı tarafından da sevinçle karşılandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt programında Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi’nde başlattığı çalışmaları tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte mahalleyi ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi Bayram Gür Demir, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, Mütevelli Mahalle Muhtarı Mehmet İçigen hazır bulundu.
Mütevelli Mahalle Muhtarı Mehmet İçigen, Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetini mahalle meydanında karşıladı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’ya çiçek takdiminde bulundu. Muhtar İçigen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Mahalle halkıyla kahvehanede sohbet eden Büyükşehir heyeti, Başkan Ergün’ün selamlarını iletti ve yapılan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Yol için teşekkür ettiler
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mütevelli Mahallesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmaları memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.
Mahalle Muhtarı Mehmet İçigen, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine şahsım ve mahalle halkımın selamlarını sunuyorum. Altyapı ve yol çalışmalarından dolayı Cengiz Ergün Başkanımıza teşekkür ediyorum.” derken, mahalle sakinlerinden Gürkan Güner, “Yapılan yol ve altyapı çalışmaları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem meclis üyesi Süleyman Kahramanlar ise şunları söyledi: “2009’dan beri Manisa Belediyesi olarak ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerde hiçbir sıkıntı çekmedik. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, ne gerekiyorsa en iyisini en güzelini yapmaya çalıştı. HarmandalıMütevelli bağlantı yolunun asfaltlanması, yer altı içme suyu ve kanalizasyon, yolların yapımı gibi hizmetlerin tümü Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile gerçekleştirilmiştir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e bugüne kadar yapmış olduğu tüm hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Üzerinde bulunduğumuz güzergahta çarşı merkezimize bu sıcak asfaltın da yine Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla gerçekleştirildiği için Mütevelli halkımız adına çok teşekkür ediyoruz. Her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün yanındayız. Hizmetlerin daim olmasını diliyoruz.”
Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi Bayram Gür Demir, “Mütevelli Mahallesi’nde yapılan yol çalışmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz.” diye konuşurken, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu da şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyemizin Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesinde gerçekten büyük yatırımları var. Taş döşemesinin ardından ana yolumuz sıcak asfalt oldu. Mütevelli gerçekten yaşanabilir bir mahalle haline geldi. Halkımız adına Cengiz Ergün Başkanımıza çok teşekkür ederim.”

“Çift kat sıcak asfalt atıldı”
Mütevelli Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzün burada çok geniş çaplı bir altyapı çalışması oldu. Hem kanalizasyon hatları hem de yağmur suyu hatlarının yenilenmesi ve olmayan yerlerde sıfırdan imalatların yapılması gibi büyük bir çalışma yürütüldü. Bu noktada karayolları ile mahallemizin bağlantısını sağlayan ve diğer mahallelerle bağlantısını sağlayan anayol niteliğindeki güzergah, mahallemizin tam ortasından geçmekteydi. Burada tarımsal faaliyetlerin yoğun bir şekilde yürütülmesi ile tonajlı araçlar burasını çokça kullanıyor. O yüzden merkezde kilit parke taş uygulaması yerine sıcak asfalt yapılmasına karar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün bu noktada yapılan imalatların uzun ömürlü olması ve yerini bulması, altyapı noktasında herhangi bir sıkıntı çıkmaması için gerekli uyarılarını bizlere iletti. Bu yüzden buradaki altyapı çalışmalarının bitmesine müteakip çift kat sıcak asfalt, bitümlü karışım dediğimiz asfalt uygulamasını yaptık. Başlangıç ve bitiş noktası arasında yaklaşık bin 300 metre uzunluğunda, mahallemizin merkezinden geçen bu cadde üzerinde çift kat asfalt uygulamasını bitirdik. Bayram öncesinde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kazasız belasız iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz” diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Mütevelli Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaların hayırlı olmasını diledi. Öztozlu, Başkan Cengiz Ergün öncülüğünde proje ve yatırımların devam edeceğini söyledi.

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