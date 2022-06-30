Turgutluspor Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı yapıldı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor’un geçtiğimiz gün yapılan Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanan Bülent Daşkan’ın Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Turgutluspor’un seçilen yeni yönetim kurulu dün tesislerde yapılan toplantıyla görev dağılımı gerçekleştirdi. Başkan Bülent Daşkan ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda oluşan görev dağılımı şu şekilde oluştu: “Başkan: Bülent Daşkan, Mali ve Hukuk İşleri Sorumlusu Asbaşkan: Cüneyt Bulman, Basından Sorumlu Asbaşkan: Tarık Kayabaş, Genel Sekreter: Şükrü Eğilmez, Futbol Şube Sorumlusu: Hasan Eğilmez, Muhasip: Ali Hikmet Nasuhoğlu, Tesis Sorumlusu: İbrahim Gökdere, Taraftar Sorumlusu: Kadir Şakar, Altyapı Sorumlusu: Burhan Gündüz.”

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