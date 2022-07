Büyükşehir ve MASKİ’den Sarıgöl’e 239 milyon TL’lik yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl’de mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçede Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı, devam ettiği ve planladığı çalışmaları anlatan Başkan Ergün, Büyükşehir ve MASKİ’nin geride kalan sürede Sarıgöl’e 239 milyon TL’lik yatırım yaptığını söyledi. Başkan Ergün, toplantı sonunda muhtarların taleplerini de dinledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Sarıgöl ziyaretinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Sarıgöl Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti İlçe Başkanı Nihat Demirci, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Toplantının Sarıgöl Muhtarlar Derneği adına açılış konuşmasını yapan Özpınar Mahalle Muhtarı Ersoy Erdoğan, ilçelerine yapılan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.



“Zorlukların üstesinden geldik”

Erdoğan’ın konuşmasının ardından Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk söz aldı. 2014’ten bu yana Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün desteğiyle Sarıgöl’de önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Selçuk, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği, MASKİ’nin çalışmasıyla altyapı sorunu olan mahallemiz neredeyse kalmadı. İçme suyu konusunda da çok fazla şikayetimiz kalmadı. 7 tane olan çok amaçlı etkinlik salonunu 26’ya ulaştırdık. Herkes Büyükşehir olduktan sonra iş zor diyordu. Ama biz koordinasyonla Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle zorlukların üstesinden gelmeyi başardık. Sizlerin huzurunda başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm çalışanlarına ilçemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.



“Onca sıkıntıya rağmen hizmetlerimizi aksatmadık”

Son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün kürsüye davet edildi. Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Kovid19 salgını dolayısıyla uzunca süre bir araya gelemediklerini aktaran Başkan Ergün, “Öncelikle bu elim salgında yaşamını yitiren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Yaşanan onca sıkıntıya rağmen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı hiç aksatmadık. Hatta yatırım harcamalarında rekor üzerine rekor kırdık. ‘Mali Disiplin ve Üretken Belediyecilik’ anlayışıyla geçtiğimiz yıl, 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçesini en iyi yöneten belediye seçildik. Yatırımlara en çok kaynak ayıran belediyeler arasında da Büyükşehir Belediyemiz zirvede yer aldı. Sadece geçtiğimiz yıl, Büyükşehir Belediyemiz 657 milyon lira; MASKİ Genel Müdürlüğümüz de 235 milyon lirayı ilimiz genelindeki yatırımlara harcadı. 2014 yılından bugüne kadar da 5 milyarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Manisa’mıza, sizlere ve tüm hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sarıgöl’deki MASKİ Genel Müdürlüğü yatırımlarını anlatan Başkan Ergün, “Bildiğiniz gibi Manisa il genelinde 101 ve 154 Mahalle Projelerimizi hayata geçirdik. Sarıgöl, şanslı ilçelerimizden birisi. Allah’ın izniyle bu iki projemizi de burada tamamladık. Dindarlı, Güneydamları, Şeyhdavutlar, Baharlar, Yukarıkoçaklar, Afşar, Günyaka, Kahramanlar, Karacaali, Kızılçukur, Tırazlar, Doğuşlar ve Ziyanlar mahallelerimizin alt ve üst yapılarını yeniledik. Mahallelerimizdeki 215 kilometre altyapı ve 284 bin metrekare üst yapı işine tam tamına 62 milyon TL harcadık. Altyapı noktasında bununla da kalmadık. Özellikle ilçe merkezimiz ve ihtiyaç duyulan kırsal mahallelerimizde 11 milyon 500 bin lira bedelle 90 kilometre kısmi altyapı çalışmasına imza attık. Kısacası Sarıgöl’ümüzde bugüne kadar 73 milyon 500 bin TL bedelle 305 kilometre altyapı çalışmasını hayata geçirdik. Helali hoş olsun. Güle güle kullanın” dedi.



Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi’nde sona doğru

İlçede, alt ve üst yapı ihtiyacı olan mahallelerin olduğunu bildiklerini belirten Başkan Ergün, “Projeleri tamamlanan ve devam eden mahallelerimiz için de İller Bankasına kredi başvurusu yapıyoruz. Kredi onayları geldiğinde bu mahallelerimizde de inşallah alt ve üst yapı çalışmalarını hayata geçireceğiz. Daha sağlıklı bir çevre için ilçemize yeni bir atıksu arıtma tesisi kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 55 milyon TL yatırım yaptığımız tesisimizde betonarme imalatları tamamladık. Şimdi de mekanik ve elektrik tesisatı döşeme işimize başladık. Tesisimizi, inşallah yakın zamanda tamamlayarak Sarıgöl ilçemizi evsel atıksu kirliliğinden kurtaracağız. Gediz nehrimizin temizlenmesi noktasında da çok önemli bir adım daha atmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



İçme suyu sorunu çözülüyor

Daha sağlıklı içme suyu imkanı için 2 milyon TL yatırımla 49 adet içme suyu deposunun ve 25 adet terfi binasının bakım onarımını yaptıklarını anlatan Başkan Ergün, “2014 yılında Büyükşehir olduğumuzda gördük ki bu depoların durumu içler acısıydı. Verdiğim ilk talimatım, bu depoların yenilenmesi oldu. Allah’a şükür, bugün geldiğimiz noktada vatandaşlarımız artık gönül rahatlığıyla çeşmelerden su içebiliyor. İçme suyu depolarında bulunan elektrik trafosu, hidrofor, motopomp ve dalgıç pompaları da yeniliyoruz. Bugüne kadar bu işimize 2,5 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Ayrıca, ilçemizdeki 34 adet içme suyu sondajı için de 3 milyon 150 bin TL harcadık. İçme suyu ihtiyacı olan mahallelerimiz için 4 milyon 100 bin TL’lik yeni bir ihale yaptık. İhalemizde Çavuşlar, Yukarıkoçaklar, Ahmetağa, Bereketli, Çanakçı, Dadağlı, Şeyhdavutlar, Yeniköy ve Bağlıca Mahallelerinde 8 adet içme suyu sondajı açma işimiz devam ediyor. Bu çalışmalarımıza ek olarak 650 bin lira bedelle Alemşahlı, Yeniköy ve Dadağlı Mahallelerimize içme suyu arıtma tesisi inşa ettik” diye konuştu.



Derelerden 14 bin ton çöp çıkarıldı

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için dere ıslah ve temizlik çalışmalarına da devam ettiklerini ifade eden Başkan Ergün, “1 milyon 700 bin TL yatırım yaparak Girne Caddesi ile Cumhuriyet, Konak, Aşağıkoçaklar, Alemşahlı, Dindarlı, Günyaka, Karacaali, Kızılçukur, Yukarıkoçaklar, Selimiye ve Siteler Mahallelerinde 323 metre dere ıslahı, 255 metre kutu menfez ve 1.892 metre korkuluk imalatı gerçekleştirdik. 19 kilometre dere temizliği ile 14 bin ton rüsubatı yani çöpü de derelerimizden uzaklaştırdık” dedi.



Çay Deresi üzerine köprü müjdesi

Çay Deresi’nden geçen mahallelerin köprü talebi ile ilgili çalışma yapacaklarını müjdeleyen Başkan Ergün, “Konak Mahallemiz ile Yukarı Koçaklar ve devamındaki mahallelerimiz, Çay Deresi üzerinden ulaşım sağladıklarını ve kışın bu noktayı kullanamadıklarını ilettiler. Hemşerilerimiz, kış aylarında ulaşımlarını 2 kilometre ileriden sağlıyorlarmış. Bu konuda arkadaşlarımız gerekli teknik çalışmayı yaptılar ve onay için Çarşamba günü yaptığımız MASKİ Yönetim Kurulu Toplantımızda konuyu bana getirdiler. Allah nasip ederse Çay deresindeki geçiş noktasına yerinde dökme menfez yapacağız. Muhtarlarımıza ve bu yolu kullanan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.



MASKİ’den Sarıgöl’e 145 milyon TL’lik yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Selimiye Mahallesi’nin Sazlıkuyu ve Dutlukuyu bağlılarına yeterli ve kesintisiz içme suyu temin etmek için 10 kilometrelik içme suyu hattı ile 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposu yapım işine başladıklarını da müjdeleyen Başkan Ergün, “İlçe merkezindeki Siteler Mahallesi’nde de 750 metre içme suyu şebeke hattı döşeme çalışmamız devam ediyor. Ayrıca ilçe merkezimize 25 tonluk prefabrik içme suyu deposunun montajını da en yakın zamanda yapacağız. Güzel ilçemiz Sarıgöl’e sadece MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız yatırım ne kadar biliyor musunuz? Tam tamına 145 milyon TL. Eski parayla 145 trilyon. Helali hoş olsun. Güle güle kullanın” ifadelerini kullandı.



Önemli yatırımları hayata geçirdik

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Sarıgöl’e yaptığı hizmetleri de aktaran Başkan Ergün, “Sarıgöl’ün yeri benim gönlümde her zaman ayrıdır. Necati Başkanımla el ele vererek, bu güzel ilçemizi çok daha iyi yerlere getirdiğimize inanıyorum. Manisa’mızın büyükşehir olmasıyla birlikte 2014 yılından bu yana Sarıgöl’de önemli yatırımları ve hizmetleri hayata geçirdik. Şehit Haşim Dirik Kapalı Otoparkı ve Pazaryeri, Atatürk Gençlik Merkezi, Siteler Parkı, Alaşehir ve İstiklal Caddeleri Yol ve Tretuvar Düzenlemesi, Mimar Sinan Parkı ve Çocuk Kulübü, İtfaiye Amirliği, Dadağlı, Kızılçukur ve Özpınar Mahalleleri Düğün Salonları, Gasilhane Binası, muhtelif mahallelerde beton direkli mezarlık himaye çiti ve cami aydınlatmaları gibi çok sayıda çalışmayı o günün parasal değeriyle 38 milyon lira gibi bir bedelle ilçemizde hayata geçirdik” dedi.



Sarıgöl yollarına 250 kilometre asfalt

Sarıgöl’e sözünü verdikleri meydan projesi noktasında adımlar attıklarını da belirten Başkan Ergün, “Geçtiğimiz günlerde Necati Başkanımla bu projemizin de protokolünü imzaladık. Sarıgöl Belediyemiz işbirliği ile en kısa sürede çalışmaları başlatmayı hedeflediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. İlçemize çok güzel bir meydan kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. İlçedeki asfalt çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Ticari hayatın gelişmesi ve ulaşım imkanlarının kolaylaşması için 2014 yılından bu yana 4 bin 844 kilometre sathi kaplama asfalt, 384 kilometre sıcak asfalt ve 160 kilometre de beton asfalt yaptık. Toplamda 5 bin 388 kilometre asfaltı Manisa’mıza kazandırdık. Sarıgöl’ümüzde de yoğun bir çalışmayla yollarımızı yeniledik. Geçtiğimiz yıl 61,5 kilometre olmak üzere, 2014’ten bu güne kadar 250 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik. 25 milyon 507 bin lira, yani eski parayla 25 trilyonun üzerinde bir bedeli, Sarıgöl’ümüzün yollarının yenilenmesi için harcadık. Helali hoş olsun. Allah, kazasız belasız kullanmayı nasip etsin” diye konuştu.



Mahalle yollarında 700 bin metrekare kilit parke çalışması

Köyden mahalleye dönüşen bölgeler başta olmak üzere yoğun bir kilit parke taş çalışmasını da Sarıgöl’de hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ergün, “Sarıgöl’ümüzde yaklaşık 700 bin metrekare kilit parke taş çalışması yaptık. Gerek merkezde gerekse de mahallelerimizdeki yolları yeniledik. Salihli ilçemizde geçtiğimiz dönem beton, büz, bordür ve kilit parke taş fabrikası kurmuştuk. Şimdi bu fabrikada ürettiğimiz kilit parke taşlarımızı ilçe belediyelerimize vererek yollarımızı yeniliyoruz. Necati Başkanımızla imzaladığımız protokol ile Sarıgöl’ümüze de aylık 10 bin metrekare kilit parke taş desteği verdiğimizi de belirtmek istiyorum. Yani kilit parke taş bizden, işçilik Sarıgöl Belediyemizden. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Sarıgöl vahşi depolamadan kurtuldu

İlçede inşa edilen katı atık transfer istasyonu hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Bildiğiniz gibi, Türkiye’de ilk defa tamamı kamu yatırımı ile yapılan ve Manisa’nın 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömen Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisini inşa ettik. Bu tesis ile Sarıgöl’ümüzün de çöp sorununa son vermek için ilçemize katı atık transfer istasyonu kazandırdık. Böylece Sarıgöl de artık vahşi depolamadan kurtulmuş oldu” dedi.



Kırsal kalkınma desteklerini anlattı

Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu projesinde Sarıgöl’e 4 adet istasyonun kurulumunu gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Ergün, “O dönemin parasıyla 500 bin lira gibi bir bedelle 22 adet serayı yüzde 75 büyükşehir belediyemiz hibesiyle çiftçilerimize teslim ettik ve montajlarını gerçekleştirdik. Hayvan içme suyu göletleri, ana arı ve damızlık koç dağıtımı, gübre desteği, tarımsal ilaçlama suyu doldurma yerleri ve damlama sulama tesisleri gibi çok sayıda kırsal hizmete de 4 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. ‘Meyveciliği Geliştirme Projesi’nde zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bugüne kadar 17 ilçemizde dağıttığımız 350 bin fidandan Sarıgöllü üreticilerimizin de yararlanmasını sağladık. Önümüzdeki sezonda da inşallah 150 bin adet daha meyve fidanı dağıtacağız” diye konuştu.



Sarıgöl’de 9 bin 300 dekar alan sulanacak

Manisa il genelinde 10 bin üreticiye 100 bin üzüm sepeti dağıtımında, Sarıgöl’de de 2.450 çiftçiye toplamda 24 bin 500 adet üzüm sepetini teslim ettiklerini belirten Başkan Ergün, “Tabi kuraklık konusu, ülkemizi ve tüm Dünya’yı tehdit eden bir durum. Bu sene son 90 yılın en kurak ilkbaharını geçirdik. Neredeyse hiç yağış almadık. Barajlarımız alarm veriyor, sondajlarımız kuruyor ve maalesef su kaynaklarımız da hızla tükeniyor. Hem içme suyunda hem de tarımsal sulamada hepimizin daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Arazilerimizi su ile buluşturmak için sulama kooperatiflerimize de kapalı sistem sulama ve sondaj gibi çeşitli destekler sağlıyoruz. Sarıgöl ilçemizde de Afşar, Alemşahlı ve Çavuşlar sulama kooperatiflerine 4 adet yeni sondaj desteği sağlayacağız. Bu çalışmamızla 9 bin 300 dekar alanın sulanmasına vesile olacağız. Yaklaşık 3 bin kişi fayda sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



12 adet dolusavar

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’la imzaladıkları protokol doğrultusunda dolusavar projesini hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Ergün, “Ne yazık ki ürünleriniz her yıl doludan dolayı zarar görüyor. Bunun önüne geçmek için dolu zararının yoğun olduğu bölgelerde üzüm üreticilerimiz için dolusavar alımı planlıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Sarıgöl Belediyemiz ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığımız işbirliğiyle 10 adet dolu savar alacağız. Yaklaşık 5 milyon gibi bir maliyeti var. Bu bedelin yarısını biz ödeyeceğiz. Bu projemize Manisa Valiliğimiz de destek vererek 2 adet dolusavar temin edecek. Toplamda 12 adet dolu savarı ilçemize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.



Yeni tarımsal destekler geliyor

Yeni desteklemelerle ilgili de bilgi veren Başkan Ergün, şunları söyledi: “Kendi Yemini Kendin Üret Projesinde yapacağımız tohum desteği ile ilgili 1 Temmuz’a kadar, yani bugün son gün, arkadaşlarımız başvuruları alıyor. Bu projemizle de üreticilerimize 5'li karışım yem bitkisi tohumu ya da süt otu tohumu dağıtacağız. Böylece küçük ve büyükbaş hayvanlar daha kaliteli yemlerle beslenerek hayvansal ürünlerin verimi artacak. Üreticilerimizin de gelirleri yükselmiş olacak. Projemiz yüzde 75 Büyükşehir hibeli olarak yürütülecek. Zeytin hasadında plastik kasa kullanımını teşvik etmek amacıyla da 60 bin adet zeytin kasası dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu konuda ilgili dairemiz çalışmalarını sürdürüyor. Hasat sezonu öncesi zeytin kasalarını çiftçilerimize teslim edeceğiz. İnşallah tüm bu yaptığımız destekler çiftçimizin ürünlerine bereket ve bolluk getirir. Tek duamız ve temennimiz budur.”



Toplam 239 milyon TL’lik yatırım

Başkan Ergün, sözlerini şöyle noktaladı: “Allah’a şükürler olsun, hizmetlerimiz saymakla bitmez. Mezarlık temizliklerinden ilaçlamaya, yeşil alanlardan peyzaj düzenlemesine, ulaşım hizmetlerinden itfaiyeye kadar rutin çalışmalarımızı de aralıksız sürdürüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, bugüne kadar Sarıgöl ilçemizde 94 milyon TL gibi bir yatırımı hayata geçirdik. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından da 145 milyon TL’lik yatırım yapıldığını konuşmamın MASKİ bölümünde dile getirmiştim. Yani toplamda 239 milyon lira yatırımla Sarıgöl’ümüzün güzelliğine güzellik kattık. Bunun mutluluğu ve gururu ile bugün karşınızdayız. Sizler, bizlerin sahadaki gören gözü, işiten kulağısınız. Cumhur İttifakı olarak buradan aldığımız güçle sizlere en iyi hizmetleri ulaştırmak için bugüne kadar çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Necati Başkanımla birlikte güzel Sarıgöl’ümüzü daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için dün olduğu gibi bugün de yanınızdayız.”

Konuşmaların ardından Başkan Ergün, tek tek muhtarların taleplerini dinledi. Talepleri tek tek dinleyen ve not alan Başkan Ergün, muhtarlara toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti. Toplantı sonunda Başkan Ergün, muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini armağan etti. Toplantı, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu.

