Başkan Ergün'ün acı günü

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kayınvalidesi Ayser Yağcıbaşı hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eşi Şeyda Ergün'ün annesi Ayser Yağcıbaşı (87) yaşamını yitirdi. Yağcıbaşı'nın cenazesi, 6 Temmuz Çarşamba günü (yarın) Hatuniye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından kaldırılacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Cengiz Ergün, "Değerli eşim Şeyda Hanım'ın biricik annesi, kıymetli kayınvalidem Ayser Yağcıbaşı'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi, 6 Temmuz Çarşamba günü, öğle namazının ardından Hatuniye Camii'nden kaldırılacaktır. Rabbim, rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

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