Başkan Kayda’dan Gölmarmara Gölü çağrısı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Marmara Gölü’nde kaçak ekime hep birlikte dur diyelim”

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, kuruyan Marmara Gölünde izinsiz tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğüne dikkat çekerek hazırladığı dosyası Ankara'ya giderek ilgililere sunacağını söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Marmara Gölünde suların çekildiği arazilerin bazı vatandaşlar tarafından izinsiz ve gelişigüzel çevrilerek buğday ekimi yapılmasından dolayı basına yansıyan haberlere dikkat çekerek, “Salihli Belediye Meclisi olarak, Marmara Gölünde suların çekildiği arazilerde yaşanan kaçak, izinsiz ekimlere ve yağmalamaya hep birlikte dur diyelim” dedi. Kaçak ekim yapılan bölgede vatandaşlar arasında tartışmaların ve gerginliklerin yaşandığını vurgulayan Başkan Kayda, özellikle suların çekildiği Marmara Gölü arazilerinde kaçak ekim yapmak isteyen vatandaşlar arasında çıkan olaylarda bugüne kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve izinsiz yapılan ekimler nedeniyle silahlı tartışmalara varan olayların kolluk kuvvetleri tarafından önlendiğini söyledi.

Başkan Kayda, “Marmara Gölü ve Demirköprü Barajında suların çekildiği arazilerde kaçak ve izinsiz ekimleri önlemek için başta Manisa Valiliğimiz olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlarla yazışmalar yaparak bu bölgelerde yaşanan yağmalama ve haksız işgallerin önlenmesi noktasında çok mücadele ettik. Bayram sonrasında Ankara’ya giderek hazırladığım Marmara Gölü dosyasını MHP Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz ve ilgili Bakanlarımıza ileteceğim” dedi.

Üretken Belediyecilik ilkesinden hareketle sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kayda, “Salihli’mizde ihtiyaç sahibi ailelerimize ve kırsal mahallelerimizde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla sosyal sorumluluk projelerimizden olan Halk Ekmek projemizi hayata geçirdik. Belediyemize ait ve atıl durumda bulunan arazilere buğday, mısır ve ayçiçeği ektik. Buğday ve ayçiçeği hasadından elde edeceğimiz unları ve yağları, Belediyemiz Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştıracağız. Halk Ekmek fabrikamızda, hasat ettiğimiz unlardan ekmek üreterek ihtiyaç sahibi insanlarımıza ucuz fiyata vereceğiz. Ayçiçek hasadından elde edeceğimiz yağları da Gıda Bankamız aracılığıyla yine ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Belediyemize ait ve atıl durumda bulunan arazilerimize ektiğimiz mısırları da slaj ve hayvan yemi haline getirip kırsal mahallelerimizde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla çiftçilerimize ücretsiz dağıtacağız” diye konuştu.

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