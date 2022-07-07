Osmanlı geleneği Manisa’da 25 tezgahta yaşatılıyor Osmanlı döneminde sarayın ihtiyaçları ve gemilerin yelken bezleri için üretilen 600 yıllık geçmişe sahip Manisa Bezi 25 tezgahta ilmek ilmek dokunuyor Pamuklu, dayanıklı ve terletmeme özelliği ile günümüzde de çok fazla tercih edilen Manisa Bezi sayesinde onlarca kadın meslek sahibi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmanlı geleneği Manisa’da 25 tezgahta yaşatılıyor Osmanlı döneminde sarayın ihtiyaçları ve gemilerin yelken bezleri için üretilen 600 yıllık geçmişe sahip Manisa Bezi 25 tezgahta ilmek ilmek dokunuyor Pamuklu, dayanıklı ve terletmeme özelliği ile günümüzde de çok fazla tercih edilen Manisa Bezi sayesinde onlarca kadın meslek sahibi oldu

İHA

Osmanlı geleneği Manisa’da 25 tezgahta yaşatılıyor Osmanlı döneminde sarayın ihtiyaçları ve gemilerin yelken bezleri için üretilen 600 yıllık geçmişe sahip Manisa Bezi 25 tezgahta ilmek ilmek dokunuyor Pamuklu, dayanıklı ve terletmeme özelliği ile günümüzde de çok fazla tercih edilen Manisa Bezi sayesinde onlarca kadın meslek sahibi oldu

Osmanlı döneminde sarayın ihtiyaçları ve gemilerin yelken bezleri için üretilen 600 yıllık geçmişe sahip Manisa Bezi 25 tezgahta ilmek ilmek dokunuyor. Türk Kadınlar Konseyi Türkiye geneli Şubelerden Sorumlu Başkanı ve Manisa Tarihi Bezi Kooperatifi Başkanı Mübeccel Kafkaslı, önderliğinde 2005 yılında başlayan projede bugün birçok kadın hem meslek sahibi oldu hem de ilmek ilmek dokunan Manisa bezlerinin gelecek kuşaklara aktarılması sağlandı.
Osmanlı döneminde 3 bin tezgahta üretimi yapılan ancak zaman içinde dokuma tezgahlarının ortadan kalkmasıyla yok olmaya yüz tutan Manisa Bezi, 2005 yılında Türk Kadınlar Konseyinin öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğiyle 600 yıllık geçmişi olan Manisa Bezini yeniden üretmeye başladı. Manisa Bezi kursuna katılıp mesleki yeterlilik belgesi alan kursiyer kadınlar da 10 yıl önce kurulan MABEZ isimli kooperatif sayesinde de hem 600 yıllık bir geçmişe sahip çıkıyor hem de aile bütçelerine destek oluyor. Hayırsever işadamı merhum Tarık Almış’ın eşi merhum Hatice Almış adına bağışladığı dokuma tezgahları ile yeniden canlanan Manisa Bezi bugün 25 tezgahta üretime devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışında gönderilen ürünler pamuklu dokusu ve terletmeyen yapısıyla tercih ediliyor.

Ömrünü kadınlara adadı
Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesini kurarak 32 sene başkanlığını yapan ve kadınlara yönelik çalışmalarıyla adından söz ettiren Mübeccel Kafkaslı başkanlığında 2005 yılında başlayan projede bugün birçok kadın hem meslek sahibi oldu hem de ilmek ilmek dokunan Manisa bezlerinin gelecek kuşaklara aktarılması sağlandı.
Şehzadeler ilçesindeki dokuma atölyesini ziyaret eden Mübeccel Kafkaslı dokuma tezgahı başındaki kadınlarla sohbet ettikten sonra İHA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Kafkaslı, “Manisa Tarihi Bezi 'MABEZ' adında bir kooperatif kurarak kadınlarımıza tarihi bez olan 600 yıllık Manisa Bezini güncelleştirdik. O dönemlerde şehzadeler ve sultanlar şehri olan Manisa’da tamamen dokuma ürünleri yapılırmış. 8 bin nüfuslu Manisa’nın 3 bin tezgahı varmış. Aile işletmesi gibi, aile çalışması var. Bütün Anadolu’ya daha çok önemli olan İstanbul’da saraylara ve tüm müştemilatına Manisa Bezi gitmiş. En önemli özelliği pamuklu olması. Bugüne kadar çok güzel hizmetler yaparak geldik. Kumaşı yalnız bir pamuklu bez olarak değil buna ipek karıştırarak farklı ürünler ortaya çıkardık. Bütün dünyaya da ün saldık. Kadınlar Konseyinin yurtdışından gelen misafirleri çok beğendi hatta bize 3 tane dokuma tezgahı hediye gönderdiler. Kursiyerlerimize daha önceden İŞKUR üzerinden destek oluyorduk ancak aylardır bunu yapamıyoruz. Biz dokuduğumuz ürünlerin geliriyle burada çalışan kadınlarımıza sadece dokuma parasını değil, dostluk, sevgi, kadına yönelik çalışmalarda veriyoruz. Önemli bir çalışmadır bu. Hocalarımdan da çok memnunum. Çok iyi yetiştiriyorlar. Kursiyerlerim çok memnunlar aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Onların mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Hem ailelere katkıda bulunuyoruz hem iş öğretiyoruz hem de kendilerine güç geliyor, ‘Ben kadın olarak iş yapıyorum, başarılı oluyorum ve destek oluyorum’ diye. Meslek öğreniyorlar ve sertifika alıyorlar.” dedi.

Osmanlı sarayının gözdesi
Manisa Bezinin Osmanlı sarayının en gözde bezlerinden biri olduğunu anlatan Kafkaslı, “Saraylarımızda öncelikle gemilerdeki yelkenlerden tutun da saray müştemilatı içinde bizim kumaşlarımız kullanılmıştır. Hem pamuklu olması hem dayanıklı hem de kullanışlı olması bakımından Manisa Bezi tercih edilmiş ve ardından da Anadolu’nun her yerine gitmiş. Bugün çok daha renklendirdik. Şallar, fularlar yaptık çok cazip oldu çok da mutluyuz” diye konuştu.
Aldığı kursun ardından eylül ayından bu yana dokuma tezgahının başında olan Şerife Koç, “Burada kursiyer olarak öğrendim. Bir buçuk ay kurs gördüm. Pandemide kurs kapandı daha sonra serpil hocam çağırdı iş başına ve eylül ayından beri de dokuma tezgahının başındayım” derken, Manisa Bezi dokumaya 5 yıl önce başlayan Aysel Tosun, “Dokuma kursu hem vaktimi değerlendirmiş oldum hem de aile bütçeme katkıda bulundum. Çocuklarımıza hatırlanması için birkaç tane peştamal, şal sehpa örtüsü gibi ürünler yaptım.” dedi.
Bir diğer Manisa Bezi dokuyan ev hanımı Fatma Çıraklar, “Meslek öğrendik. Maddi olarak katkıda bulunuyor. Bir de burası bana terapi merkezi gibi geliyor. Dokudukça moralim düzeliyor hem de çocuklarıma katkıda bulunuyorum.”

"Osmanlı geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz"
Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Serpil Bingöl yıllardır Manisa Bezi Kursunda eğitmen olarak devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Buradaki arkadaşlarımız kursa devam ediyorlar. Kursun haricindeki bu işi öğrenen arkadaşlarımızda yaptıkları dokumalarla aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Hepimiz çok mutluyuz burada olmaktan. Buradaki arkadaşlarımız mesleği öğrendikleri gibi bakanlıktan mesleki yeterlilik belgesi de alıyorlar. İstedikleri yerde istedikleri şekilde de çalışabilirler. Burada boş vakitlerinde aile bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar. 25 tezgahta Osmanlı geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da tarımsal sulamaya 22 milyon TL’lik dev destek
YEREL HABERLER Manisa’da tarımsal sulamaya 22 milyon TL’lik dev ...
Salihli Kurban Bayramına hazır
YEREL HABERLER Salihli Kurban Bayramına hazır
Manisa’da bin 642 kilometrelik yolda bakım yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da bin 642 kilometrelik yolda bakım yapıldı
Salihli Belediyesi camilerde bayram temizliği yaptı
YEREL HABERLER Salihli Belediyesi camilerde bayram temizliği yaptı
Manisa BBSK sporcuları analig finallerinde
YEREL HABERLER Manisa BBSK sporcuları analig finallerinde
Kontrolden çıkan otomobil ışıkta bekleyen motosikletlere çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ışıkta bekleyen ...
Kayıp kadının ormanda cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp kadının ormanda cesedi bulundu
Somaspor yeni sezona başladı
YEREL HABERLER Somaspor yeni sezona başladı
Manisa BBSK’lı judoculardan 7 madalya
YEREL HABERLER Manisa BBSK’lı judoculardan 7 madalya
Urganlı Mahallesi düğün salonuna kavuşuyor
YEREL HABERLER Urganlı Mahallesi düğün salonuna kavuşuyor
Alaşehir Belediyesinden evde bakım hizmeti
YEREL HABERLER Alaşehir Belediyesinden evde bakım hizmeti
Kayıp olarak aranıyordu acı haber geldi Manisa’da 2 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu acı haber geldi Manisa’da 2 ...
Manisa´daki orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Manisa´daki orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü
Akhisar jandarmasının bilgi paylaşımıyla 2 ilde tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Akhisar jandarmasının bilgi paylaşımıyla 2 ilde ...
Kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Kamyonetle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Manisa’da kamyonet ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da kamyonet ile sepetli motosiklet çarpıştı: 1 ...
112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarlara ceza yağdı Manisa’da 112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarlarla meşgul edenlere 2022 yılında toplamda 36 bin 141 TL ceza kesildi,
YEREL HABERLER 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarlara ceza ...
Akhisar jandarması sayesinde iki önemli eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Akhisar jandarması sayesinde iki önemli eser ele ...
Otomobiller çarpıştı; Bellis ve Berat Kayra kardeşler öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı; Bellis ve Berat Kayra kardeşler ...
Manisa BBSK’nın potada transfer hamlesi devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa BBSK’nın potada transfer hamlesi devam ediyor
Yunusemre'nin projesi ödül kazandı
YEREL HABERLER Yunusemre'nin projesi ödül kazandı
Başkan Ergün, kayınvalidesini son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, kayınvalidesini son yolculuğuna ...
Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneğinde Tolga Karataş başkan seçildi
YEREL HABERLER Sarıgöl Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneğinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.