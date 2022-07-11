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AK Parti'li Baybatur: “Türkiye her şeye rağmen hedeflerine şaşmadan yürüyor"

İHA

AK Parti'li Baybatur: “Türkiye her şeye rağmen hedeflerine şaşmadan yürüyor"

Manisa'nın Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde bayramlaşma programlarına katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, önemli mesajlar verdi. Dünyanın sosyal, sağlık, güvenlik ve ekonomi alanlarında ciddi sınamaların yaşandığı bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Baybatur, Türkiye’nin ise yaşanan tüm sıkıntılı süreçlere rağmen hedeflerinden şaşmadan yol aldığını söyledi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde düzenlenen bayramlaşma programlarında partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Demirci’de genel bayramlaşma törenine katılan Baybatur, Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Uğurcan Şahin, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kesgin, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar ve MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı. Sıcak bayram sohbetlerinin yapıldığı buluşmada konuşan Baybatur, dünyanın sosyal, sağlık, güvenlik ve ekonomi alanlarında ciddi sınamaların yaşandığı bir dönemden geçtiğini söyledi.
Sıkıntılı süreçlerin birlik ve beraberlik içerisinde birçok defa atlatıldığını ve yine atlatılacağını belirten Baybatur, "Dünyada ki birçok gelişmiş ülke, siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşurken, yaşadığımız sıkıntılı süreçlere rağmen hedeflerimizden şaşmadan, yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye olarak 4 yıl önce ekonomideki önceliğimizi üretim ve istihdama verdik. Yaptığımız tercihin doğruluğunu bugünlerde epeyce hissediyoruz. Aldığımız tedbirler ile hayata geçirilen programlarla bu sorunları atlatıp, mevcut imkânları değerlendirerek ciddi şekilde yol alıyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması, gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesiyle sağlanacaktır" dedi.
Baybatur, Demirci'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek, Kurban Bayramı’nda görevi başında olan güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı. Demirci İlçesindeki programlarının ardından, Köprübaşı ilçesinde hareket eden Baybatur, AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Baybatur burada, AK Parti'ye üye olmak istediğini söyleyen İbrahim Usta isimli vatandaşın üyelik formunu bizzat kendisi doldurarak fotoğraf çekildi. Vatandaşların çay davetlerini kırmayan Baybatur, sohbet edip vatandaşlarla çay içti.

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