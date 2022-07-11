Traktör römorkunda Hint keneviri yetiştirmiş



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-MANİSA'da traktör römorkunda Hint keneviri yetiştiren A.K. (48) jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Yapılan aramada 128 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, Dereköy Mahallesi Matdere mevkisinde oturan A.K.'nin evinin bahçesindeki traktör römorkunda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün A.K.'nin evine operasyon düzenledi. Traktör römorkunda yapılan aramada, saksı ve naylon torbalar içindeki ve 20-120 cm boyları arasında 128 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirlere imha edilmek üzere el konuldu. A.K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-07-11 16:10:54



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