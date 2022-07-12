Manisa’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3’ü çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, SalihliGölmarmara yolu Karayahşi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Gölmarmara yönüne gitmekte olan H.D.(33) idaresindeki 38 FZ 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarpıp, takla atarak ters döndü. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu konumunda bulunan B.D.(29), M.G.D.(1), K.N.D.(2) ve M.A.D.(7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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