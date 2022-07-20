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Kuruyan Marmara Gölü’nde arazi kavgası yaşanıyor Bugüne kadar çıkan kavgalarda 1 kişi hayatını kaybederken, jandarma komandolar gölde devriye görevini sürdürüyor

İHA

Kuruyan Marmara Gölü’nde arazi kavgası yaşanıyor Bugüne kadar çıkan kavgalarda 1 kişi hayatını kaybederken, jandarma komandolar gölde devriye görevini sürdürüyor

Türkiye’nin bir dönem en önemli sulak alanlarından ve göçmen kuşlarının konaklama yeri olan Marmara Gölü’nün kuruması sonrası bölgede izinsiz tarımsal faaliyet yürütmek isteyen şahıslar arasında çıkan kavgalarda bugüne kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kavga ve işgaliyelerin önüne geçmek için jandarma komandolar bölgede devriye faaliyetlerini sıklaştırdı.

Manisa’nın Salihli ve Gölmarmara ilçeleri sınırları içerisinde bulunan ve geçmişte tepeli pelikan, karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil olmak üzere 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu. Gölün kurumasıyla balıkçılık tamamen biterken, bu durumu fırsata çeviren bazı çiftçiler DSİ ve Milli Emlak’a ait havzayı tarımsal anlamda işgale başladı. Bölgede gölün kuruduğu alanlarda izinsiz tarım faaliyetleri yapılırken, bazı bölgelerde de kaçak olarak havyan ağılları inşa edildi. Bölgedeki kaçak yapılaşma ve izinsiz tarım faaliyetlerinin önüne geçmek için düğmeye basan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tüm yapılaşma ve tarımsal faaliyetleri sonlandırdı. Buna rağmen kaçak olarak Gölmarmara Gölü'nü sahiplenmeye çalışan bazı çiftçiler arasında büyük kavgalar yaşanmaya başladı. Bugüne kadar yaşanan kavgalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olaylarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, olaylarda kullanılan 7 av tüfeği ve 1 tabancaya el koydu.

Jandarma kuruyan gölde devriye faaliyetlerini sıklaştırdı
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, kavga ve işgaliyelerin önüne geçmek için gölde devriye faaliyetlerini sıklaştırdı. En son dün Salihli ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü unsurlarınca devriye faaliyeti gerçekleştirildi. İzinsiz tarım yapanlar hakkında tutanak tutularak, gerekli idari yaptırımın uygulanması amacıyla Salihli Kaymakamlığı, Gölmarmara Kaymakamlığı, DSİ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine yazı gönderildi.

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