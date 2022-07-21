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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti, CHP’li ilçe başkanının sözlerine dava açtı

İHA

AK Parti, CHP’li ilçe başkanının sözlerine dava açtı

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak’ın geçtiğimiz günlerde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’u zan altında bırakan açıklamalarına AK Parti’den hukuki yoldan cevap geldi. AK Parti Teşkilatları Yalçın Arcak hakkında savcılığa şikayette bulunurken AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un ise Yalçın Arcak hakkında ‘Hakaret’ ve 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.
CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak’ın geçtiğimiz günlerde AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur hakkında hiçbir belgeye dayanmadan ortaya attığı iddialar sonrası harekete geçen AK Parti’liler Manisa Adliyesi önünde toplanarak basın açıklamasında bulunup Yalçın Arcak hakkında şikayetçi oldu. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur’un ise Yalçın Arcak hakkında ‘Hakaret’ ve 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.
Çok sayıda AK Parti’li yönetici ve üyenin de katıldığı basın açıklamasında konuşan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, “CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, partimizin Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur hakkında, nefret diliyle, mesnetsiz ve tamamen yalan ve iftira üzerine kurulu bir açıklama yapmıştır. Sözde avukat olan bu şahıs, sözde adalet, hukuk kavramları üzerine eğitim almış, diploma almış bu şahıs, nasıl iftira atılır örneği sergilemiş, seviyesinin ne olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu seviye ne midir? Hiçbir belge ve bilgi olmaksızın, herhangi bir kişi hakkında bu iftirayı dillendirmek, bir hukuk mensubu için düşülebilecek en dip seviyedir. Yalçın Arcak isimli şahıs, an itibarıyla iddia ettiği her sözün, öne sürdüğü her iddianın, attığı her iftiranın belgesini ortaya koyabilecek yüreğe, dürüstlüğe sahipse buyursun. Eğer iddialarını ispatlayamazsa alçaktır! Hayatı boyunca Manisa'ya hizmet için koşturan, ülkesi ve milleti için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, şehrimize gelen hizmetlerde doğrudan veya dolaylı sayısız katkısı olan milletvekilimiz; bu alçakça saldırıya, iftira ve hiçbir dayanağı olmayan nefret diline gerekli cevabı hukuk önünde, hukuk diliyle ama en ağır şekilde cevap verecektir. CHP'nin yalan siyasetini artık bir kenara bırakıp, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak fikir ve düşüncelerin peşinde olmasını temenni ediyor ve bu zehirli dili halkımızın takdirine bırakıyoruz” dedi.
AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise basın mensuplarına açıklamada bulunarak şunları söyledi: “Aslında bu iddia edilen şeylerin ilçe başkanımızın ifade ettiği gibi mahiyeti ortada belli. AK Parti olarak biz Manisa’nın gerçek gündemine odaklanmış durumundayız. 6 milletvekilimizle, 9 belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle, bütün bileşenlerimizle Manisa’nın gerçek sorunlarına odaklandık ve onları çözmek için kararlılığımız var. Zaman zaman bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Biz de Manisa halkımızın engin hoşgörüsüne dayanarak cevap vermek istiyoruz. Sözünü yükseltemeyenler sesini yükseltmeye çalışırlar. Bunlara meydan vermemek lazım. Bu polemik iklimini istemiyoruz. Siyaseten bir çok şeyi aştık. Vesayete yaslanmayı maharet kabul eden ve konforlu alandan siyaset üreten kişiler, konfor alanlarının bozulduğunun farkındalar ve panikleri bu sebeple. Temelsiz, mesnetsiz ifadelerle bunu örtmeye çalışıyorlar ama Manisalı kardeşlimizin engin anlayışı aklıselimleri bunu aşacak durumdadır. Haziran 2023 seçimlerinde aziz milletimiz bunların hepsini tasfiye edecektir. Ülkemiz Parti iktidarında çok daha güzel günlere büyük ve güçlü Türkiye’ye doğru yol alacağız. Bunun öncesindeki saldırılar bunları önlemeye yönelik saldırılardır. Manisalılardan bir kez daha özür diliyoruz böyle bir sebeple karşılarına çıkmak istemezdik. Hani bir tabir vardır, ‘El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu değirmen taşı sanırmış’ bu arkadaşlarımız adam gibi siyaset yapmayı da öğrenecekler. Biz hep birlikte AK Parti olarak Cumhur ittifakı olarak siyaset kurumunu güçlendirme kararlılığımız devam ediyor bunlar bize vız gelir tırıs gider. Bu arkadaşlar kendi konfor alanlarından bunları söylemeye devam etsinler. Manisalılar bunların hepsini iyi okuyor, çok iyi biliyor. Haziran 2023 seçimlerinde bu çarpık anlayışların hepsini tasfiye edeceğiz. Manisa için durmak yok yola devam.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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