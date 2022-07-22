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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol kenarındaki ot yangını kontrol altına alındı

İHA

Yol kenarındaki ot yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın SaruhanlıAkhisar yolunun kenarında çıkan ot yangını ekiplerin uzun gayretleri sonucu kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Koyuncu Mahallesi SaruhanlıAkhisar istikameti karayolunun sağ tarafında saat: 14.30 sıralarında yol kenarında bulunan otlar alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan alevler yoğun dumana da sebep olurken karayolundaki trafik, ekipler tarafından durduruldu. Araçlar yolun sağ ve soluna çekilerek ekiplerin hızlı müdahale etmesi sağlandı. Yangına 4 itfaiye aracı, 8 arazöz, 1 su tankeri ile 8 jandarma devriyesi tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede trafik akışı her iki şeritte de an itibariyle kontrollü olarak sağlanmaya başlandığı açıklandı.

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