Kula Devlet Hastanesi'ne atanan çocuk ve bebek sağlığı doktoru göreve başladı

Kula Devlet Hastanesi'ne atanan Çocuk ve Bebek Sağlığı Uzman Doktoru Cansu Suskun göreve başladı.

Geçtiğimiz ay içerisinde hizmete açılan Kula Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasında eksik branşlardaki doktorlar atanmaya başladı. Daha önce Gölmarmara Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan, ardından da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde çocuk ve bebek sağlığı alanında uzmanlığını tamamlayan Uzman Doktor Cansu Suskun, Kula Devlet Hastanesi'ndeki görevine başladı. İlk hizmet gününde onlarca hastaya bakan Uzm. Dr. Suskun, tedaviye ihtiyacı olan 2 çocuk hastanın Kula Devlet Hastanesi'ne yatışını sağlayıp tedavisine de başladı. Aslen Salihli ilçesinde doğup büyüdüğünü ve Kula'yı yakından tanıdığını dile getiren Suskun, Kula'ya hizmet vermekten duyduğu gururdan bahsedip, uzun yıllar Kula'ya hizmet vermek istediğini sözlerine ekledi.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül ise, göreve başlayan Çocuk ve Bebek Sağlığı Uzman Doktoru Cansu Suskun'a hoşgeldin dileklerini iletip çalışmalarında başarılar diledi.

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